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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 11:21 | Обновлено 30 июня 2024, 11:22
244
0

Ремо ФРОЙЛЕР: «Это момент, который я никогда не забуду»

Полузащитник сборной Швейцарии прокомментировал победу над Италией

30 июня 2024, 11:21 | Обновлено 30 июня 2024, 11:22
244
0
Ремо ФРОЙЛЕР: «Это момент, который я никогда не забуду»
УЕФА

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер прокомментировал победу над национальной командой Италии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Празднование после моего забитого мяча? Моя семья была на трибунах, поэтому я пошел туда. Вся скамейка запасных, вся команда также пришла, и это момент, который я никогда не забуду – это то, о чем все футболисты мечтают с детства. Это мечта, которая осуществилась.

Выход в четвертьфинал чемпионата Европы? Это очень хорошее ощущение. Мы выиграли эту игру после хорошего выступления и теперь мы в четвертьфинале. Это хорошее время для Швейцарии, мы очень счастливы».

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сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия Ремо Фройлер
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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