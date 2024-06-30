Ремо ФРОЙЛЕР: «Это момент, который я никогда не забуду»

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер прокомментировал победу над национальной командой Италии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2024:

«Празднование после моего забитого мяча? Моя семья была на трибунах, поэтому я пошел туда. Вся скамейка запасных, вся команда также пришла, и это момент, который я никогда не забуду – это то, о чем все футболисты мечтают с детства. Это мечта, которая осуществилась.

Выход в четвертьфинал чемпионата Европы? Это очень хорошее ощущение. Мы выиграли эту игру после хорошего выступления и теперь мы в четвертьфинале. Это хорошее время для Швейцарии, мы очень счастливы».