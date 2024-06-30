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ITF
30 июня 2024, 10:30 | Обновлено 30 июня 2024, 10:32
922
0

Исторический успех. 17-летняя украинка взяла трофей на турнире в Камене

Анастасия Фирман стала победитльницей в парном разряде

30 июня 2024, 10:30 | Обновлено 30 июня 2024, 10:32
922
0
Исторический успех. 17-летняя украинка взяла трофей на турнире в Камене
Twitter. Анастасия Фирман (справа)

Украинская теннисистка Анастасия Фирман вместе с немкой Джози Даемс стала обладательницей главного приза в парном разряде на турнире ITF W15, который состоялся в Камене (Германия).

В финале украинско-немецкому дуэте противостояли две представительницы Германии Мари Фогт и Ева Мари Ворачек. Фирман и Даемс победили в двух сетах.

ITF W15 Камен. Пары. Финал

Анастасия Фирман / Джози Даемс – Мари Фогт / Ева Мари Ворачек – 6:3, 6:3

17-летняя Анастасия Фирман во второй раз в карьере дошла до финала профессионального турнира в парном разряде и завоевала свой дебютный титул.

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Юрій Остроумов Источник: Большой теннис Украины
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