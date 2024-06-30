Исторический успех. 17-летняя украинка взяла трофей на турнире в Камене
Анастасия Фирман стала победитльницей в парном разряде
Украинская теннисистка Анастасия Фирман вместе с немкой Джози Даемс стала обладательницей главного приза в парном разряде на турнире ITF W15, который состоялся в Камене (Германия).
В финале украинско-немецкому дуэте противостояли две представительницы Германии Мари Фогт и Ева Мари Ворачек. Фирман и Даемс победили в двух сетах.
ITF W15 Камен. Пары. Финал
Анастасия Фирман / Джози Даемс – Мари Фогт / Ева Мари Ворачек – 6:3, 6:3
17-летняя Анастасия Фирман во второй раз в карьере дошла до финала профессионального турнира в парном разряде и завоевала свой дебютный титул.
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