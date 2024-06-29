29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте счет в матче 2:0 сделал полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии