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  4. ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 23:58 |
236
0

ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии

Джамал забил на 68-й минуте

29 июня 2024, 23:58 |
236
0
ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте счет в матче 2:0 сделал полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии

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Джамал Мусиала сборная Германии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Германия - Дания
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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