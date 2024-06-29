Чемпионат Европы29 июня 2024, 23:58 |
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ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии
Джамал забил на 68-й минуте
29 июня 2024, 23:58 |
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29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.
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На 68-й минуте счет в матче 2:0 сделал полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала, который воспользовался передачей Шлоттербека.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
ВИДЕО. Солидный гандикап! Мусиала удвоил преимущество Германии
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