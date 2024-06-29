Украина. Премьер лига29 июня 2024, 23:55 | Обновлено 29 июня 2024, 23:56
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Григорчук определился с помощниками в Нефтчи
Украинцу будут помогать тренеры из Азербайджана, Италии, Латвии и беларуси
29 июня 2024, 23:55 | Обновлено 29 июня 2024, 23:56
617
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Новоиспеченному наставнику азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Роману Григорчуку будет помогать тренерский штаб из пяти специалистов.
По информации источника, помимо местных помощников, Санана Гурбанова и тренера вратарей Эмиля Бабаева, Григорчуку будут помогать специалист из Латвии, тренер по физподготовке из Италии и реабилитолог из беларуси.
Ранее Григорчук тренировал одесский «Черноморец».
Отметим, что у Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015-2018 годах он возглавлял местную «Габалу».
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