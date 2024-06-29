Григорчук определился с помощниками в Нефтчи

Новоиспеченному наставнику азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Роману Григорчуку будет помогать тренерский штаб из пяти специалистов.

По информации источника, помимо местных помощников, Санана Гурбанова и тренера вратарей Эмиля Бабаева, Григорчуку будут помогать специалист из Латвии, тренер по физподготовке из Италии и реабилитолог из беларуси.

Ранее Григорчук тренировал одесский «Черноморец».

Отметим, что у Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015-2018 годах он возглавлял местную «Габалу».