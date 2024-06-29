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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 23:55 | Обновлено 29 июня 2024, 23:56
617
0

Григорчук определился с помощниками в Нефтчи

Украинцу будут помогать тренеры из Азербайджана, Италии, Латвии и беларуси

29 июня 2024, 23:55 | Обновлено 29 июня 2024, 23:56
617
0
Григорчук определился с помощниками в Нефтчи
azerisport. Роман Григорчук

Новоиспеченному наставнику азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Роману Григорчуку будет помогать тренерский штаб из пяти специалистов.

По информации источника, помимо местных помощников, Санана Гурбанова и тренера вратарей Эмиля Бабаева, Григорчуку будут помогать специалист из Латвии, тренер по физподготовке из Италии и реабилитолог из беларуси.

Ранее Григорчук тренировал одесский «Черноморец».

Отметим, что у Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015-2018 годах он возглавлял местную «Габалу».

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Нефтчи Баку Роман Григорчук Черноморец Одесса назначение тренера чемпионат Азербайджана по футболу
Владимир Клепач Источник: Azerisport.com
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