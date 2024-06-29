29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

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На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти