Германия29 июня 2024, 23:43 |
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ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти
Кай забил на 53-й минуте
29 июня 2024, 23:43 |
443
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29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.
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На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти
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