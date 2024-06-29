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  4. ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти
Германия
29 июня 2024, 23:43 |
443
0

ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти

Кай забил на 53-й минуте

29 июня 2024, 23:43 |
443
0
ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

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На 53-й минуте счет в матче открыл нападающий немецкой сборной Кай Хаверц, который реализовал пенальти.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

ВИДЕО. Германия вышла вперед в матче с Данией! Хаверц забил с пенальти

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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