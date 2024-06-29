ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня

В субботу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Швейцария – Италия

3.37 – 2.91 – 2.67

22:00 Германия – Дания

1.64 – 4.12 – 6.14

03:00 Аргентина – Перу

1.51 – 4.07 – 8.20

03:00 Канада – Чили

3.03 – 3.39 – 2.46