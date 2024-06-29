Другие новости29 июня 2024, 17:44 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июня
Важные события во всех видах спорта
29 июня 2024, 17:44 |
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В субботу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Швейцария – Италия
22:00 Германия – Дания
03:00 Аргентина – Перу
03:00 Канада – Чили
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