ФОТО. В игру EA Sports FC была добавлена маска Мбаппе

В игру EA Sports FC была добавлена маска французского нападающего Килиана Мбаппе



В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов Килиан пропустил, а встречу с Польшей провёл в специальной защитной маске.



В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени

Теперь лицо француза в игре выглядит так:







