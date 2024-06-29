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  4. ФОТО. В игру EA Sports FC была добавлена маска Мбаппе
EA Sports FC
29 июня 2024, 17:57 | Обновлено 29 июня 2024, 18:01
96
0

ФОТО. В игру EA Sports FC была добавлена маска Мбаппе

Разработчики решили обновить образ француза

29 июня 2024, 17:57 | Обновлено 29 июня 2024, 18:01
96
0
ФОТО. В игру EA Sports FC была добавлена маска Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В игру EA Sports FC была добавлена маска французского нападающего Килиана Мбаппе

В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов Килиан пропустил, а встречу с Польшей провёл в специальной защитной маске.

В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени

Теперь лицо француза в игре выглядит так:



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сборная Франции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе EA Sports FC 24
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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