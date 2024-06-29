EA Sports FC29 июня 2024, 17:57 | Обновлено 29 июня 2024, 18:01
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ФОТО. В игру EA Sports FC была добавлена маска Мбаппе
Разработчики решили обновить образ француза
29 июня 2024, 17:57 | Обновлено 29 июня 2024, 18:01
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В игру EA Sports FC была добавлена маска французского нападающего Килиана Мбаппе
В матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 Мбаппе столкнулся с защитником сборной Австрии, из-за чего получил перелом носа. Игру против Нидерландов Килиан пропустил, а встречу с Польшей провёл в специальной защитной маске.
В 1/8 финала Евро-2024 подопечные Дидье Дешама встретятся с Бельгией. Игра пройдет 1 июля и начнётся в 19:00 по киевскому времени
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Теперь лицо француза в игре выглядит так:
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