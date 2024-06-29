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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 17:59 | Обновлено 29 июня 2024, 18:17
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Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия

В 19:00 начнется встреча 1/8 финала чемпионата Европы в Германии

29 июня 2024, 17:59 | Обновлено 29 июня 2024, 18:17
260
0
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.

Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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