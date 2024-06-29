Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия

В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Стартовые составы

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.

Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.

Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.