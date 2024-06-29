Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия
В 19:00 начнется встреча 1/8 финала чемпионата Европы в Германии
В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.
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Стартовые составы
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Эбишер, Фройлер, Джака, Ридер, Варгас, Эмболо, Ндой.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан, Барелла, Фаджоли, Кристанте, Кьеза, Скамакка, Эль-Шаарави.
Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.
Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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