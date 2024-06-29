ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон

В сети появились изображения трех комплектов формы донецкого «Шахтера» на сезона 2024/2025, которые выполнены техническим спонсором клуба, брендом Puma.

Домашний и выездной комплекты выполнены в привычных для «Шахтера» цветах – оранжевом и черном. А вот третий комплект выполнен в цветах украинского флага – синем и желтом:

🚨 | FC Shakhtar Donetsk 2024/25 Home Kit Leaked! pic.twitter.com/kcXbhMRRD4 — Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 28, 2024

🚨 | FC Shakhtar Donetsk 2024/25 Away Kit Leaked! pic.twitter.com/08RMpBhTYr — Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 28, 2024