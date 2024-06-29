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  4. ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 13:36 |
1555
4

ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон

У «Горняков» будет сине-желтый комплект

29 июня 2024, 13:36 |
1555
4
ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон
ФК Шахтер

В сети появились изображения трех комплектов формы донецкого «Шахтера» на сезона 2024/2025, которые выполнены техническим спонсором клуба, брендом Puma.

Домашний и выездной комплекты выполнены в привычных для «Шахтера» цветах – оранжевом и черном. А вот третий комплект выполнен в цветах украинского флага – синем и желтом:

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Шахтер Донецк игровая форма фото
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
На любителя 
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+6
Bulba_sumkin
Черная норм +-, остальное так себе. Согласен с предыдущим оратором, на любителя🤷🏻‍♂️
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0
Первый Среди Равных
Мені чорна подобається.
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0
Виктор Войцеховский
Может сразу выдать жилетки Автодора и не париться  Да, шлюхтари, как вы тут кудахтали насчёт формы Динамо. Но это просто огонь, огонь в сортире 
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-2
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