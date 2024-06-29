ФОТО. В сети появился вероятный дизайн форм Шахтера на новый сезон
У «Горняков» будет сине-желтый комплект
В сети появились изображения трех комплектов формы донецкого «Шахтера» на сезона 2024/2025, которые выполнены техническим спонсором клуба, брендом Puma.
Домашний и выездной комплекты выполнены в привычных для «Шахтера» цветах – оранжевом и черном. А вот третий комплект выполнен в цветах украинского флага – синем и желтом:
🚨 | FC Shakhtar Donetsk 2024/25 Home Kit Leaked! pic.twitter.com/kcXbhMRRD4— Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 28, 2024
🚨 | FC Shakhtar Donetsk 2024/25 Away Kit Leaked! pic.twitter.com/08RMpBhTYr— Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 28, 2024
🚨 | FC Shakhtar Donetsk 2024/25 Third Kit Leaked! pic.twitter.com/q0chJEuQrv— Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 28, 2024
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