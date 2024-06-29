ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал молодого вингера

«Челси» объявил о трансфере атакующего полузащитника/вингера Омари Келлимена. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 6 лет с опцией продления еще на один сезон.

«Астон Вилла» получила за перспективного игрока 19 миллионов фунтов.

Келлимен в минувшем сезоне успел дебютировать в АПЛ, сыграв два матча. Кроме того, провел две игры в Лиге конференций.

Вчера «Челси» продал в «Астон Виллу» защитника Иана Матсена.