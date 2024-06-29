Англия29 июня 2024, 13:10 |
301
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал молодого вингера
За Омари Келлимена отдали 19 миллионов фунтов
29 июня 2024, 13:10 |
301
0
«Челси» объявил о трансфере атакующего полузащитника/вингера Омари Келлимена. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 6 лет с опцией продления еще на один сезон.
«Астон Вилла» получила за перспективного игрока 19 миллионов фунтов.
Келлимен в минувшем сезоне успел дебютировать в АПЛ, сыграв два матча. Кроме того, провел две игры в Лиге конференций.
Вчера «Челси» продал в «Астон Виллу» защитника Иана Матсена.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2024, 00:06 0
Гари Линекер посочувствовал украинской сборной
Футбол | 29 июня 2024, 07:11 4
В рейтинге продолжает лидировать Винисиус Жуниор
Футбол | 29.06.2024, 07:15
Футбол | 29.06.2024, 12:28
Бокс | 29.06.2024, 00:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2024, 07:45 10
27.06.2024, 09:00 240
28.06.2024, 07:20 20
27.06.2024, 20:10 12
27.06.2024, 18:44 2
27.06.2024, 22:21
28.06.2024, 12:11 12
28.06.2024, 07:01 5