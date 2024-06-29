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Англия
29 июня 2024, 13:10 |
301
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал молодого вингера

За Омари Келлимена отдали 19 миллионов фунтов

29 июня 2024, 13:10 |
301
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал молодого вингера
ФК Челси. Омари Келлимен

«Челси» объявил о трансфере атакующего полузащитника/вингера Омари Келлимена. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 6 лет с опцией продления еще на один сезон.

«Астон Вилла» получила за перспективного игрока 19 миллионов фунтов.

Келлимен в минувшем сезоне успел дебютировать в АПЛ, сыграв два матча. Кроме того, провел две игры в Лиге конференций.

Вчера «Челси» продал в «Астон Виллу» защитника Иана Матсена.

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Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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