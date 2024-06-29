Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду
Отаменди поедет на Игры
«Бенфика» дала разрешение защитнику Николасу Отаменди поехать на Олимпийские Игры в составе сборной Аргентины. Об этом ранее сообщили местные СМИ.
Португальский клуб имеет право не отпускать футболистов, потому что Олимпиада не входит в календарь ФИФА.
Не исключено, что Орлы дадут такое разрешение и Анатолию Трубину, который выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024, но ждет решение клуба.
В случае отъезда на Игры украинец пропустит вся предсезонную подготовку.
Украина и Аргентина сыграют в одной группе на Олимпиаде.
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