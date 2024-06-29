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  4. Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду
Португалия
29 июня 2024, 12:28 |
972
0

Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду

Отаменди поедет на Игры

29 июня 2024, 12:28 |
972
0
Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

«Бенфика» дала разрешение защитнику Николасу Отаменди поехать на Олимпийские Игры в составе сборной Аргентины. Об этом ранее сообщили местные СМИ.

Португальский клуб имеет право не отпускать футболистов, потому что Олимпиада не входит в календарь ФИФА.

Не исключено, что Орлы дадут такое разрешение и Анатолию Трубину, который выразил желание сыграть на Олимпиаде-2024, но ждет решение клуба.

В случае отъезда на Игры украинец пропустит вся предсезонную подготовку.

Украина и Аргентина сыграют в одной группе на Олимпиаде.

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Анатолий Трубин Николас Отаменди Бенфика Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 сборная Аргентины по футболу U-23
Иван Зинченко Источник: A Bola
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