Людмила КИЧЕНОК: «Мечта – медаль Олимпиады, цель – Итоговый турнир»
На Олимпиаде Людмила сыграет в паре с сестрой
Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в паре с Еленой Остапенко на Уимблдоне, а затем надеется вместе с сестрой Надеждой удачно сыграть на Олимпиаде-2024.
– Какие ожидания от Олимпиады?
– Я сейчас сконцентрирована на текущих соревнованиях, но когда придет время Олимпиады, буду готова. Хочется сыграть как можно лучше. В последний раз, когда мы играли с Надеждой в Токио, то дошли до четвертьфинала. Сначала надежд на успех не было, но когда выиграли первый матч, второй, то появилось желание выиграть медаль. Мы поняли: если поднажать, то может получиться, но, к сожалению, это было ошибкой. Не следует даже думать об этом. Следует фокусироваться на каждой игре и выкладываться в ней на 100 процентов. Я думаю, что все возможно.
– Насколько опыт участия в Олимпиаде помогает в соревновании?
– В Рио-2016 у нас с Надеждой была первая Олимпиада – это как полет на Луну. Все было необычным: люди куда-то бегут, суета. Мы были не в своей тарелке – это 100 процентов. В Токио уже все было по-другому. Мы знаем, чего ждать от Парижа.
– Какие цели ставит себе Людмила Киченок на 2024 год?
– Моя цель – выиграть грендслем в паре и попасть на WTA Finals в Саудовскую Аравию. Моя мечта – медаль Олимпиады.
– Почему решили играть на Уимблдоне с Еленой Остапенко?
– У нас есть цель попасть на WTA Finals, который будет проходить в Саудовской Аравии в этом году, поэтому хотим играть вместе на Уимблдоне.
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