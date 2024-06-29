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  4. Гиорги МАМАРДАШВИЛИ: «Хвича лучше, чем вся Испания»
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 12:09 |
907
3

Гиорги МАМАРДАШВИЛИ: «Хвича лучше, чем вся Испания»

Смелое заявления вратаря сборной Грузии

29 июня 2024, 12:09 |
907
3
Гиорги МАМАРДАШВИЛИ: «Хвича лучше, чем вся Испания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Голкипер испанской «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Испании:

«Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира.

Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать».

Матч Испания – Грузия состоится 30 июня, начало – в 22:00 по Киеву.

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Гиорги Мамардашвили сборная Грузии по футболу сборная Испании по футболу Хвича Кварацхелия Евро-2024
Олег Дидух Источник: AS
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Комментарии 3
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Павло
Цікаво, що він скаже, коли п'ятий м'яч із сітки витягатиме 
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+4
Harun Bakircioğlu
Ясно, тут будет разгром Грузии с неприличным счетом, значит
Ответить
+3
Перець
Грузини вже герої
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-3
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