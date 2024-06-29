Гиорги МАМАРДАШВИЛИ: «Хвича лучше, чем вся Испания»

Голкипер испанской «Валенсии» и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Испании:

«Хвича лучше, чем вся Испания. Я не буду говорить, что мы выиграем матч, но мы можем доставить Испании много хлопот, даже если они являются фаворитами турнира.

Мы должны хорошо защищаться, а затем посмотреть, сможем ли мы поймать их на контратаке, потому что у нас есть быстрые и качественные игроки впереди. Ясно, что мы должны делать».

Матч Испания – Грузия состоится 30 июня, начало – в 22:00 по Киеву.