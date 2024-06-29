Сборная Сербии ищет нового тренера. Рассматривает трех звездных итальянцев
Команду могут возглавить Аллегри, Сарри или Пиоли
Федерация футбола Сербии начала поиски нового главного тренера. Работой Драгана Стойковича, под руководством которого команда не вышла в плей-офф Евро-2024, недовольны.
По информации сербского издания Telegraf, сербы хотят пригласить тренера с мировым именем. Рассматриваются кандидатуры трех звездных итальянских специалистов – Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Стефано Пиоли. Все трое еще в прошлом сезоне работали в Серии А с «Ювентусом», «Лацио» и «Миланом» соответственно.
Из этой троицы приоритетной для сербов является кандидатура Аллегри.
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