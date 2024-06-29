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  4. Сборная Сербии ищет нового тренера. Рассматривает трех звездных итальянцев
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 11:55 |
103
0

Сборная Сербии ищет нового тренера. Рассматривает трех звездных итальянцев

Команду могут возглавить Аллегри, Сарри или Пиоли

29 июня 2024, 11:55 |
103
0
Сборная Сербии ищет нового тренера. Рассматривает трех звездных итальянцев
ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Федерация футбола Сербии начала поиски нового главного тренера. Работой Драгана Стойковича, под руководством которого команда не вышла в плей-офф Евро-2024, недовольны.

По информации сербского издания Telegraf, сербы хотят пригласить тренера с мировым именем. Рассматриваются кандидатуры трех звездных итальянских специалистов – Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Стефано Пиоли. Все трое еще в прошлом сезоне работали в Серии А с «Ювентусом», «Лацио» и «Миланом» соответственно.

Из этой троицы приоритетной для сербов является кандидатура Аллегри.

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сборная Сербии по футболу Драган Стойкович отставка Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри Стефано Пиоли
Олег Дидух Источник
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