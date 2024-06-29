Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги выступления команды на Евро-2024:

«Особенно Евро для меня, для нашей команды и для Украины.

Во время нахождения сборной на таком турнире важно было поднять не только тему футбола, но и другие важные темы для нашей страны и мира.

Очень рад быть частью этой команды. Да, к сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и сердце.

Благодарю всех за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. И уже скоро встретимся!».