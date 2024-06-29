Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 10:33 |
920
4

Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»

Голкипер сборной Украины – о выступлении на Евро-2024

29 июня 2024, 10:33 |
920
4
Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги выступления команды на Евро-2024:

«Особенно Евро для меня, для нашей команды и для Украины.

Во время нахождения сборной на таком турнире важно было поднять не только тему футбола, но и другие важные темы для нашей страны и мира.

Очень рад быть частью этой команды. Да, к сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и сердце.

Благодарю всех за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. И уже скоро встретимся!».

По теме:
Начо ФЕРНАНДЕС: «Против Грузии будет сложно»
Зашквар или ошибка? В УЕФА назвали Донецк российским
Защитник сборной Бельгии: «Знаем, как доставить проблемы французам»
Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 29 июня 2024, 07:30 3
Германия – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В ситуации «пан или пропал» можно ожидать любые сюрпризы, но, думается, только не в этой паре

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Футбол | 28 июня 2024, 12:11 12
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»

Известный украинский экс-футболист отреагировал на территориальные претензии Венгрии по Закарпатью

Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Теннис | 28.06.2024, 12:26
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
Футбол | 29.06.2024, 08:26
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Футбол | 29.06.2024, 00:06
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sp-0007043
По суті Трубін найбільше з усіх у збірній зміг себе проявити на цьому евро та покращити свое реноме. Молодець. І ще трохи це вдалося Шапаренко та Яремчуку. Всі інші ніяк себе не проявили та пішли у мінус крім Миколенка та Циганкова які через травми майже не грали. Навіть за пічічі Довбика тепер 40 мільйонів не дають.
Ответить
+3
Saar
Трубін двічі (тобто в тих іграх , де він взяв участь!) визнавався кращим! До нього і до Забарного у мене питань нема.
Ответить
+2
VIPsector1
Вітаю, Анатолій! Та дякую. Були з Забарним найкращими в цій гімняній команді.
Ответить
0
Alex T
Команда вся провалилась считайте, в такой шикарной группе, так сыграть это надо уметь, не буду по персоналиям говорить, нет смысла, а так то какой там полуфинал или финал если вы не в состоянии обыграть почти никого или на фврте одна победа - смешно. И это ни один гранд на выепал, пардон не выпал нам)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
27.06.2024, 21:24 13
Футбол
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
27.06.2024, 09:49 7
Бокс
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
28.06.2024, 07:01 3
Футбол
Фьюри и Джошуа договорились о бое. Стали известны детали
Фьюри и Джошуа договорились о бое. Стали известны детали
27.06.2024, 09:38 7
Бокс
Не все тренеры полезны. Нужно ли уволить Реброва за провал на Евро?
Не все тренеры полезны. Нужно ли уволить Реброва за провал на Евро?
27.06.2024, 15:47 174
Футбол
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
27.06.2024, 21:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем