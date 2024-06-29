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  4. У тренера сборной Франции возник конфликт с легендой команды
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 08:54 |
2035
2

У тренера сборной Франции возник конфликт с легендой команды

Тренер считает, что Оливье Жиру не тянет уровень команды

29 июня 2024, 08:54 |
2035
2
У тренера сборной Франции возник конфликт с легендой команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В сборной Франции возник конфликт между главным тренером команды Дидье Дешамом и опытным форвардом Оливье Жиру. Об этом сообщает L’Equipe.

По их информации, Дешам считает, что 37-летний ветеран уже не тянет уровень команды. Жиру в ответ не стал идти на открытый конфликт, дабы не портить атмосферу в команде. Наоборот, форвард назначил себе дополнительные тренировки.

Напомним, на групповом этапе Жиру принял участие во всех трех матчах сборной Франции, но каждый раз выходил на замену и суммарно провел на поле лишь 45 минут. Результативными действиями не отличился.

В 1/8 финала сборная Франции в понедельник, 1 июля сыграет с Бельгией. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

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сборная Франции по футболу Евро-2024 Дидье Дешам Оливье Жиру
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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Комментарии 2
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Перець
Дешам з такою грою пакуй чемодани, чекаєм Зідана
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+1
Tka4enko_855
А накуй ти його викликав тоді? Ти тренер чи гімно?
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+1
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