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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 05:53 | Обновлено 29 июня 2024, 06:10
168
0

ВИДЕО. Шахтер провел предыгровую тренировку в Словении

Горняки 29 июня сыграют с боснийской командой Сараево

29 июня 2024, 05:53 | Обновлено 29 июня 2024, 06:10
168
0
ВИДЕО. Шахтер провел предыгровую тренировку в Словении
ФК Шахтер

«Шахтер» продолжает тренировочное собрание в словенском Брдо. 28 июня команда провела предыгровое занятие. «Горняки» подходят к первому спаррингу межсезонья.

Подопечные Марино Пушича приступили к разминке и упражнениям на держание мяча, после чего перешли к основной части сессии – работе над тактическими аспектами. В завершение «горняки» играли на небольшом участке поля с определенными задачами от тренерского штаба.

В субботу, 29 июня, «оранжево-черных» ждет первый контрольный матч летнего межсезонья – «Шахтер» сыграет с «Сараево». Спарринг состоится в Любляне и начнется в 18:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел предыгровую тренировку в Словении

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Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сараево товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Марино Пушич
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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