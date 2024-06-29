«Шахтер» продолжает тренировочное собрание в словенском Брдо. 28 июня команда провела предыгровое занятие. «Горняки» подходят к первому спаррингу межсезонья.

Подопечные Марино Пушича приступили к разминке и упражнениям на держание мяча, после чего перешли к основной части сессии – работе над тактическими аспектами. В завершение «горняки» играли на небольшом участке поля с определенными задачами от тренерского штаба.

В субботу, 29 июня, «оранжево-черных» ждет первый контрольный матч летнего межсезонья – «Шахтер» сыграет с «Сараево». Спарринг состоится в Любляне и начнется в 18:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел предыгровую тренировку в Словении