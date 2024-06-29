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  4. ГУНИЧЕВ: «Исторически сложилось, что атмосфера в раздевалке тёплая»
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 04:21 | Обновлено 29 июня 2024, 05:15
146
0

ГУНИЧЕВ: «Исторически сложилось, что атмосфера в раздевалке тёплая»

Нападающий «Миная» рассказал о предсезонной подготовке в клубе

29 июня 2024, 04:21 | Обновлено 29 июня 2024, 05:15
146
0
ГУНИЧЕВ: «Исторически сложилось, что атмосфера в раздевалке тёплая»
Instagram. Егор Гуничев

Нападающий «Миная» Егор Гуничев рассказал о предсезонной подготовке в клубе.

«Уже неделю тренируемся в Минае на клубной базе. Успели провести один контрольный матч — одержали победу. Сейчас в команде, как и ожидалось, много новичков, поэтому у тренерского штаба достаточно работы. Есть дни с двухразовыми тренировками, набираем форму. В целом, настроение в коллективе отличное.

Это уже как-то «исторически» сложилось, что атмосфера в раздевалке остается теплой, несмотря на смену игроков. Готовимся к сезону. Сборы только стартовали. Уверен, что на просмотр в команду приедет еще много футболистов. Это нормальная практика, и большинство клубов УПЛ, первой лиги проходят через это.

Однако уже сейчас несколько футболистов, на мой взгляд, проявили себя с хорошей стороны и имеют все шансы подписать контракты. У тренерского штаба есть свое мнение на этот счет, и Желько Любенович будет принимать решение, кто ему нужен и на кого он хочет рассчитывать в следующем сезоне».

В предыдущем сезоне УПЛ Егор провел 22 матча, в которых забил 3 гола.

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Егор Гуничев Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Минай
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