ГУНИЧЕВ: «Исторически сложилось, что атмосфера в раздевалке тёплая»

Нападающий «Миная» Егор Гуничев рассказал о предсезонной подготовке в клубе.

«Уже неделю тренируемся в Минае на клубной базе. Успели провести один контрольный матч — одержали победу. Сейчас в команде, как и ожидалось, много новичков, поэтому у тренерского штаба достаточно работы. Есть дни с двухразовыми тренировками, набираем форму. В целом, настроение в коллективе отличное.

Это уже как-то «исторически» сложилось, что атмосфера в раздевалке остается теплой, несмотря на смену игроков. Готовимся к сезону. Сборы только стартовали. Уверен, что на просмотр в команду приедет еще много футболистов. Это нормальная практика, и большинство клубов УПЛ, первой лиги проходят через это.

Однако уже сейчас несколько футболистов, на мой взгляд, проявили себя с хорошей стороны и имеют все шансы подписать контракты. У тренерского штаба есть свое мнение на этот счет, и Желько Любенович будет принимать решение, кто ему нужен и на кого он хочет рассчитывать в следующем сезоне».

В предыдущем сезоне УПЛ Егор провел 22 матча, в которых забил 3 гола.