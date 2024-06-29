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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Коуч Сергей Руденко возвращается в Зарю
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 03:15 | Обновлено 29 июня 2024, 03:48
112
0

ОФИЦИАЛЬНО. Коуч Сергей Руденко возвращается в Зарю

Раннее тренер работал в «Заре» U-21

29 июня 2024, 03:15 | Обновлено 29 июня 2024, 03:48
112
0
ОФИЦИАЛЬНО. Коуч Сергей Руденко возвращается в Зарю
Сайт Зори. Сергей Руденко

Сергей Руденко возвращается в «Зарю». Об этом было объявлено на официальном сайте клуба.

«В тренерском составе луганской «Зари» произошли перемены. Теперь работать в тренерском штабе нашей команды, кроме Юрия Коваля, Младена Бартуловича, Артема Коледы и Инны Десюк будет хорошо знаком луганским болельщикам специалист – Сергей Руденко. Желаем Сергею вдохновения и хорошей работы в луганской «Заре»!», – сказано в заявлении луганского клуба

Сергей Иванович уже работал в Ю-21 «черно-белых» с 2011 по 2020 год. В своё время его контракт с юношеской командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Заря Луганск
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