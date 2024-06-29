ОФИЦИАЛЬНО. Коуч Сергей Руденко возвращается в Зарю

Сергей Руденко возвращается в «Зарю». Об этом было объявлено на официальном сайте клуба.



«В тренерском составе луганской «Зари» произошли перемены. Теперь работать в тренерском штабе нашей команды, кроме Юрия Коваля, Младена Бартуловича, Артема Коледы и Инны Десюк будет хорошо знаком луганским болельщикам специалист – Сергей Руденко. Желаем Сергею вдохновения и хорошей работы в луганской «Заре»!», – сказано в заявлении луганского клуба



Сергей Иванович уже работал в Ю-21 «черно-белых» с 2011 по 2020 год. В своё время его контракт с юношеской командой был расторгнут по обоюдному согласию сторон.