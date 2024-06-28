ТЕБАС: «Когда Винисиус завершит карьеру, мы предложим ему новую должность»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о роли, которую может предложить Винисиусу после окончания карьеры.



«Винисиус подвергается расистским оскорблениям, потому что он является лидером в борьбе с расизмом. На данный момент он не может быть послом Ла Лиги, поскольку является действующим футболистом. Но когда он завершит карьеру, мы, конечно, предложим ему эту должность», – сказал Тебас



Также президент подчеркнул работу Ла Лиги по искоренению расизма: «Испания не является расистской страной, но случаи расистского поведения, конечно, существуют. Я не буду говорить о количестве, потому что даже если есть один случай, нужно бороться за его искоренение. Испании не хватает осознания того, что хорошие люди должны поднимать голос»



Тебас занимает пост главы Ла Лиги с 2013 года. 2 декабря 2023 года 57-летний функционер объявил об отставке с этой должности с целью переизбираться на новый срок. После этого Хавьер был назначен временным руководителем турнира.



