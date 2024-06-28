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Испания
28 июня 2024, 20:15 | Обновлено 28 июня 2024, 20:16
182
0

ТЕБАС: «Когда Винисиус завершит карьеру, мы предложим ему новую должность»

Президент Ла Лиги назвал бразильца лидером в борьбе с расизмом

28 июня 2024, 20:15 | Обновлено 28 июня 2024, 20:16
182
0
ТЕБАС: «Когда Винисиус завершит карьеру, мы предложим ему новую должность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о роли, которую может предложить Винисиусу после окончания карьеры.

«Винисиус подвергается расистским оскорблениям, потому что он является лидером в борьбе с расизмом. На данный момент он не может быть послом Ла Лиги, поскольку является действующим футболистом. Но когда он завершит карьеру, мы, конечно, предложим ему эту должность», – сказал Тебас

Также президент подчеркнул работу Ла Лиги по искоренению расизма: «Испания не является расистской страной, но случаи расистского поведения, конечно, существуют. Я не буду говорить о количестве, потому что даже если есть один случай, нужно бороться за его искоренение. Испании не хватает осознания того, что хорошие люди должны поднимать голос»

Тебас занимает пост главы Ла Лиги с 2013 года. 2 декабря 2023 года 57-летний функционер объявил об отставке с этой должности с целью переизбираться на новый срок. После этого Хавьер был назначен временным руководителем турнира.

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Хавьер Тебас Винисиус Жуниор Реал Мадрид расизм Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: Mundo Deportivo
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