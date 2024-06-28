Сборная УКРАИНЫ28 июня 2024, 18:11 |
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ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Осенью команда стартует в Лиге наций
28 июня 2024, 18:11 |
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После вылета с чемпионата Европы у сборной Украины в этом году осталось шест официальных матчей – все в Лиге наций.
В сентябре, октябре и ноябре команда Сергея Реброва сыграет по два матча с Албанией, Чехией и Грузией в рамках Дивизиона B1. В УАФ не ожидают контрольных матчей в этом году.
Первую игру с Албанией сборная проведет в Праге.
7 сентября
Украина – Албания
10 сентября
Чехия – Украина
11 октября
Украина – Грузия
14 октября
Украина – Чехия
16 ноября
Грузия – Украина
19 ноября
Албания – Украина
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