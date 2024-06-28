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  4. ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2024, 18:11 |
1620
1

ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей

Осенью команда стартует в Лиге наций

28 июня 2024, 18:11 |
1620
1
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

После вылета с чемпионата Европы у сборной Украины в этом году осталось шест официальных матчей – все в Лиге наций.

В сентябре, октябре и ноябре команда Сергея Реброва сыграет по два матча с Албанией, Чехией и Грузией в рамках Дивизиона B1. В УАФ не ожидают контрольных матчей в этом году.

Первую игру с Албанией сборная проведет в Праге.

7 сентября

Украина – Албания

10 сентября

Чехия – Украина

11 октября

Украина – Грузия

14 октября

Украина – Чехия

16 ноября

Грузия – Украина

19 ноября

Албания – Украина

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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