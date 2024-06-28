ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей

После вылета с чемпионата Европы у сборной Украины в этом году осталось шест официальных матчей – все в Лиге наций.

В сентябре, октябре и ноябре команда Сергея Реброва сыграет по два матча с Албанией, Чехией и Грузией в рамках Дивизиона B1. В УАФ не ожидают контрольных матчей в этом году.

Первую игру с Албанией сборная проведет в Праге.

7 сентября

Украина – Албания

10 сентября

Чехия – Украина

11 октября

Украина – Грузия

14 октября

Украина – Чехия

16 ноября

Грузия – Украина

19 ноября

Албания – Украина