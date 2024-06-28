Тренер Шахтера объяснил, зачем клуб подписал вратаря Фесюна

«Шахтер» на днях подписал вратаря Кирилла Фесюна, который перебрался в новую команду из «Колоса». О новичке рассказал тренер вратарей Андрей Пятов.

– К «Шахтеру» присоединился молодой голкипер Кирилл Фесюн. Какую характеристику вы можете дать ему как тренер?

– Ему, конечно, нужно немного времени, чтобы привыкнуть к требованиям Марино Пушича, ведь в «Колосе» у него были одни задачи, а у нас несколько другие. Специфика «Шахтера» вообще отличается от всех команд, поэтому посмотрим, как он себя проявит. Но это талант. Недаром он сейчас в «Шахтере».

– Вы смотрели за его игрой. Чем именно Фесюн привлек «Шахтер»?

– Я люблю своих вратарей, но не хочу сейчас нахваливать. Конечно, мы взяли его за определенные качества. Общались с Мистером, с Дарио, со всеми, была проведена аналитическая работа, и клуб решил, что он нам подходит. Увидим. Еще нужно много работать, потому что он молод. Но то, что я больше всего ценю, – человеческие качества. Если он умный, образованный человек, это поможет ему добавлять и улучшать свои качества. Потому Кирилл, безусловно, талант. Но талантов много, а время все покажет.