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  4. Каспер ЮЛЬМАНН: «Мы хотели бы почувствовать вкус победы»
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 17:41 |
123
0

Каспер ЮЛЬМАНН: «Мы хотели бы почувствовать вкус победы»

Главный тренер сборной Дании поделился впечатлениями от выхода в плей-офф Евро-2024

28 июня 2024, 17:41 |
123
0
Каспер ЮЛЬМАНН: «Мы хотели бы почувствовать вкус победы»
УЕФА. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился впечатлениями от выхода в плей-офф Евро-2024 без единой победы на групповом этапе:

«Немного горьковато-сладкий. Мы очень хотим победить. Мы хотели бы иметь это ощущение победы – лучшее ощущение в футболе – это ощущение победы. Я думаю, что мы сделали все возможное, чтобы перехватить инициативу и атаковать.

Нам не хватало остроты в последней трети, а также удачи и, возможно, качества, чтобы завершить атаку. Но мы очень рады, что вышли из группы. Турниры сложные, и я думаю, что у нас было три очень сложных соперника.

Мы должны помнить, кто мы такие. Нельзя воспринимать как должное то, что ты вышел из группового этапа на турнире. Мы столкнулись с сильной конкуренцией, и это заслуга датского футбола, что мы прошли так далеко. Мы должны отпраздновать это в первую очередь. Затем мы будем стремиться к нашей следующей цели в фантастический субботний вечер в Дортмунде».

Матч 1/8 финала Германия – Дания состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Каспер Юльманн сборная Дании по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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