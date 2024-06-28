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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 15:25 | Обновлено 28 июня 2024, 15:26
134
0

Мурат ЯКИН: «Италия — более футбольная страна»

Тренер сборной Швейцарии — о матче против Италии

28 июня 2024, 15:25 | Обновлено 28 июня 2024, 15:26
134
0
Мурат ЯКИН: «Италия — более футбольная страна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Италии:

«Италия — более футбольная страна, поэтому мы рады позволить им взять на себя бремя фаворитов. У нас сплоченная команда, мы показали это в последние три матча. Мы полностью верим в себя и наши способности. Если будем играть с удовольствием, у нас будет шанс на победу».

Напомним, матч Швейцария — Италия будет открывать стадию плей-офф Евро-2024. Он состоится завтра, 29 июня, начало — в 19:00 по Киеву.

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу сборная Италии по футболу Швейцария - Италия Евро-2024
Олег Дидух Источник: УЕФА
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