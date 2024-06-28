Мурат ЯКИН: «Италия — более футбольная страна»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Италии:

«Италия — более футбольная страна, поэтому мы рады позволить им взять на себя бремя фаворитов. У нас сплоченная команда, мы показали это в последние три матча. Мы полностью верим в себя и наши способности. Если будем играть с удовольствием, у нас будет шанс на победу».

Напомним, матч Швейцария — Италия будет открывать стадию плей-офф Евро-2024. Он состоится завтра, 29 июня, начало — в 19:00 по Киеву.