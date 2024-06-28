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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 15:29 |
109
0

Алессандро БУОНДЖОРНО: «Мы знаем, что будет нелегко»

Защитник сборной Италии поделился ожиданиями от матча против Швейцарии

28 июня 2024, 15:29 |
109
0
Алессандро БУОНДЖОРНО: «Мы знаем, что будет нелегко»
УЕФА. Алессандро Буонджорно

Защитник сборной Италии Алессандро Буонджорно поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Швейцарии:

«Конкуренция в составе? На каждой тренировке мы стараемся выложиться на полную, чтобы поставить тренера в затруднительное положение. Если мне дадут шанс, то я подготовлюсь как можно лучше.

После последнего матча есть осознание того, что Италия не кажется, что ей удается забить на последней минуте в очень тяжелом матче. Мы знаем, что матч со Швейцарией не будет легким, мы постараемся сделать все возможное, чтобы быть готовыми. Мы можем гарантировать максимальную самоотдачу и профессионализм».

Матч Швейцария – Италия состоится 29 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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