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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 14:26 | Обновлено 28 июня 2024, 15:36
1239
0

Украинский обладатель ЗМ рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Игорь Беланов будет поддерживать грузин

28 июня 2024, 14:26 | Обновлено 28 июня 2024, 15:36
1239
0
Украинский обладатель ЗМ рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024
dynamo.kiev.ua. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024 после вылета национальной сборной Украины.

– Игра грузин стала настоящим сюрпризом на групповом этапе чемпионата Европы. Выиграть у такого грозного соперника, как сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду, дорогого стоит...

– Я еще до чемпионата Европы говорил, что это темная лошадка, которая способна на сюрпризы. Так и получилось. Грузины показали, насколько можно быть сплоченными и как нужно биться за результат, за свое место в составе и за родную страну.

– Каким вам видится дальнейший ход событий на континентальном первенстве?

– Все настолько непредсказуемо, что даже не знаю, как будут разворачиваться события дальше. Вижу, что самоотдача и честь своей страны имеют большое значение в борьбе на футбольном поле. На этом турнире убедился, что не так все просто.

– За кого после выбытия Украины из турнира теперь будете болеть?

– За грузин, конечно же! В поединке 1/8 финала с Испанией им будет очень трудно, что и говорить! Но у грузинской сборной вратарь – сумасшедший! Что творит Мамардашвили в воротах в каждом матче – это просто фантастика! Он мне очень понравился. Он может стать лучшим голкипером чемпионата Европы. Если, конечно, испанцы не обыграют грузин убедительно.

Ранее Игорь Беланов поделился впечатлениями от выступления сборной Украины на Евро-2024.

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Игорь Беланов сборная Грузии по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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