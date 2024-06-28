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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 12:54 | Обновлено 28 июня 2024, 13:31
287
0

Глеб САВЧУК: «Пора проявить себя в Рухе»

Защитник львовян прокомментировал возврат из аренды

28 июня 2024, 12:54 | Обновлено 28 июня 2024, 13:31
287
0
Глеб САВЧУК: «Пора проявить себя в Рухе»
ФК Рух. Глеб Савчук

Защитник львовского «Руха» Глеб Савчук прокомментировал возвращение из годичной аренды в хмельницком «Подолье»:

«Рад вернуться в команду. Со всеми ребятами я раньше уже играл, в коллективе крутая атмосфера. Сейчас все вышли из отпуска и рады видеть друг друга, у всех позитивный настрой.

С первого же дня мы почувствовали нагрузки на тренировках, но каждый из нас готов к плодотворной работе. На сборах важно качественно подготовиться к чемпионату. У нас будут хорошие спарринг-партнеры и в этих матчах мы сможем показать свои качества и проверить свой уровень на фоне соперников из других стран.

Я получил отличный опыт в «Подолье» – это был мой первый полноценный сезон на взрослом уровне. Чувствовалась серьезная ответственность за свою игру и результаты команды. В Хмельницком очень классные болельщики – они и все в «Подолье» тепло приняли меня. У нас была непростая вторая половина сезона и результат давил на команду – важно было не вылететь из Первой лиги. Нам удалось это сделать, я смог забить несколько голов. Благодарен всем, кто помогал мне в течение прошлого сезона.

Теперь пришло время проявить себя в «Рухе» и очень хочется закрепиться в команде и помочь клубу достичь поставленных целей. В прошлом сезоне все видели, как спрогрессировал «Рух». Виталий Пономарев прекрасно подготовил команду и эта работа дала свои результаты. Знаю, как все игроки клуба работают на тренировках, поэтому был уверен в том, что «Рух» хорошо выступит в УПЛ. Сейчас следует продолжать расти и прогрессировать, улучшая результат».

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Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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