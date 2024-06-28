Игорь БЕЛАНОВ: «Игроки сборной не должны ставить деньги выше футбола»

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов поделился мыслями относительно выступления национальной сборной Украины на Евро-2024.

– Что поделаешь, это – футбол. Так случается, – констатирует факт специалист. – Говорят, что от одной игры многое зависит. Так оно и случилось на нынешнем континентальном первенстве. У нас было так же во время Евро-1988, с той лишь разницей, что эта одна-единственная сверхважная игра была не первой в группе, а финальной! Победив Голландию в групповом этапе мы уступили ей в решающем матче. Вообще, на том чемпионате Европы наша сборная на пути к финалу не проиграла ни одного матча. Управляемая Валерием Лобановским команда достаточно ответственно подошла к такому серьезному турниру и завоевала серебряные награды. А вот сборной Украины в самом начале группового этапа нельзя было проигрывать. Я еще до этого предупреждал, что ни в коем случае нельзя расслабляться, и что «звездная» болезнь сейчас никому не нужна. Если не будет в коллективе микроклимата, то ничего не получится. Так оно и произошло. Впрочем, жизнь продолжается. Нужно двигаться вперед и доказывать свою профпригодность, а не на словах рассказывать, какие мы «крутые». Чемпионат Европы не любит «звездной» болезни. И не прощает.

– В матче с Румынией был откровенный провал. А что скажете о следующих играх в группе – со Словакией и Бельгией, в которых были зафиксированы победа и ничья соответственно?

– После фиаско в поединке с румынами наши ребята хоть и собрались, хорошо проведя второй тайм со словаками и весь матч с бельгийцами, однако было уже немного поздно. Что и говорить, результат 0:3 в первой игре сборной Украины очень навредил. Но как бы там ни было, а наша команда является перспективной – если, конечно, тренерский состав создаст в ней атмосферу взаимного уважения и доверия. И чтобы футболисты, защищающие цвета сборной, не ставили деньги выше футбола и собственного достоинства. Ведь есть еще и страна, за которую нужно биться в каждом матче.

– Неудача сборной вызвала шквал критики как в адрес игроков, так и в адрес главного тренера ...

– Обвинять Сергея Реброва и набрасываться на него не стоит, ведь он сам себе не враг. Несмотря на факт неудачи на европейском первенстве нужно двигаться вперед, у нас есть хорошая перспектива. Наоборот, Реброву нужно помочь сделать по-настоящему конкурентоспособную команду. Конечно, очень обидно, что Украина так неудачно завершила групповой этап на Евро-2024. В отличие от сборной Грузии, которая продемонстрировала, что такое настрой.

Ранее мыслями относительно выступления Украины на Евро-2024 поделился Виктор Хлус.