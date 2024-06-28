Валерий ЮРЧУК: «Как Днепр можно оставить без футбола?!»
Вратарь «Днепра-1» прокомментировал тяжелую ситуацию в клубе
Вратарь «Днепра-1» Валерий Юрчук прокомментировал информацию о возможном исчезновении спортивного клуба:
«Очень обидно читать сейчас СМИ, всех волнует судьба клуба. Надеюсь, что все будет нормально и клуб будет существовать, мы так долго шли к этим успехам. Уже третий год подряд «Днепр-1» попадает в еврокубки!
Никто не понимает насколько много людей в нашей большой семье «Днепра-1», начиная от женщин на кухне и теми, кто следит за чистотой базы, агрономами, массажистами, врачами. Футболисты трех команд, академия, в которой подрастает новое молодое поколение талантов! Я просто не понимаю, как такой город, как Днепр можно оставить без футбола?!»
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