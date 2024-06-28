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  4. Валерий ЮРЧУК: «Как Днепр можно оставить без футбола?!»
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 10:48 |
309
1

Валерий ЮРЧУК: «Как Днепр можно оставить без футбола?!»

Вратарь «Днепра-1» прокомментировал тяжелую ситуацию в клубе

28 июня 2024, 10:48 |
309
1
Валерий ЮРЧУК: «Как Днепр можно оставить без футбола?!»
СК Днепр-1. Валерий Юрчук

Вратарь «Днепра-1» Валерий Юрчук прокомментировал информацию о возможном исчезновении спортивного клуба:

«Очень обидно читать сейчас СМИ, всех волнует судьба клуба. Надеюсь, что все будет нормально и клуб будет существовать, мы так долго шли к этим успехам. Уже третий год подряд «Днепр-1» попадает в еврокубки!

Никто не понимает насколько много людей в нашей большой семье «Днепра-1», начиная от женщин на кухне и теми, кто следит за чистотой базы, агрономами, массажистами, врачами. Футболисты трех команд, академия, в которой подрастает новое молодое поколение талантов! Я просто не понимаю, как такой город, как Днепр можно оставить без футбола?!»

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Валерий Юрчук чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 1
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aleks8-48
Я теж цього не розумію. Гнати треба напищенного,самозакоханного мера Дніпра Філатова мєрія якого маючи в місті десятки олегархів, не взмозі утримувати єдину футбольну команду із столітнєю исторією.
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