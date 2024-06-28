Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нам не хватало такого игрока как Краснопир»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал подписание нападающего киевской «Оболони» Игоря Краснопира:

«Мы очень хотели подписать Игоря Краснопира, ведь это очень хороший и перспективный футболист. Он выступает за молодежную и олимпийскую сборные Украины. Считаю, нам не хватало такого игрока – именно центрфорварда такого типа. Думаю, он сможет прогрессировать в «Рухе» и поможет нашей команде.

Мы уже общались, я донес ему свои требования и игровые принципы клуба. Мне очень понравилось как Игорь на все реагирует и ведет себя как на поле, так и за его пределами. Он – мотивированный молодой парень, который хочет прогрессировать и достигать высоких результатов.

В клубе есть все условия для развития молодежи, поэтому это также поможет игроку расти и проявить себя. Убежден, что Игорь при выборе команды, за которую он будет выступать в дальнейшем, также учел это и именно поэтому выбрал «Рух». Здесь много его сверстников, со многими игроками он пересекался в молодежной и олимпийской сборных Украины. Несмотря на молодой возраст Игорь очень ответственный и я думаю, что он быстро адаптируется и принесет клубу очень много пользы».