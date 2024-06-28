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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 02:12 | Обновлено 28 июня 2024, 02:56
273
0

СТЕПАНЕНКО: «Мы считали, что сможем обыграть Румынию на мастерстве»

Один из капитанов сборной Украины рассказал о подготовке команды перед Евро-2024

28 июня 2024, 02:12 | Обновлено 28 июня 2024, 02:56
273
0
СТЕПАНЕНКО: «Мы считали, что сможем обыграть Румынию на мастерстве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил уровень сегодняшней сборной Украины:

«За этот период, что мы готовились к Евро-2024, я был на 100% уверен, что мы победим сборную Румынии. В зале у нас очередь стояла, чтобы поработать со штангой. Я такой профессиональной сборной не видел за всю историю Украины. Для меня это тоже загадка, потому что мы сыграли хорошо с Германией.

Был провал на стандартах с поляками, но сама игра была хорошей для нашей сборной. Молдован спокойно победили. Все были готовы на тренировке. Чтобы ты понимал, мы на тренировке иногда не можем гол забить, потому что все отдаются, ложатся в подкатах, тактически всё правильно делают. И Румыния забивает нам трижды. Для меня это был такой шок, я от него до сих пор не могу отойти.

Как по мне, нам не хватало злости. Мы считали, что сможем обыграть Румынию на мастерстве, потому что мастерство действительно есть у этой команды. Но как показал опыт, без злости, без агрессии, без большого желания ничего не получится».

На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Тарас Степаненко
Алексей Тиньков Источник: Трендец
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