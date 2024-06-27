Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДО: «Я не могу смотреть футбольные матчи, зато смотрю 5 часов тенниса»
Бразилия
27 июня 2024, 23:05 | Обновлено 27 июня 2024, 23:06
604
0

РОНАЛДО: «Я не могу смотреть футбольные матчи, зато смотрю 5 часов тенниса»

Бразилец сравнил современные теннис и футбол

27 июня 2024, 23:05 | Обновлено 27 июня 2024, 23:06
604
0
РОНАЛДО: «Я не могу смотреть футбольные матчи, зато смотрю 5 часов тенниса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Обладатель Золотого Мяча 1997 года Роналдо Назарио сравнил современные теннис и футбол:

«Я так люблю теннис! Люблю всё, что касается тенниса. Сейчас я больше думаю о теннисе, чем о футболе. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбольные матчи целиком – они такие скучные сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса.

Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днём, за исключением бэкхенда. О боже, думаю, это единственное, что Патрик (мой тренер) не может исправить», – сказал бразилец.

Роналдо за свою карьеру успел поиграть за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер Милан», «Реал Мадрид» и «Милан». Также в 2002 нападающий выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии.

По теме:
Экс-первая ракетка получила приятную новость относительно Олимпиады-2024
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
«Его время пришло». Легендарный бразилец назвал лучшего игрока в мире
Роналдо футбол теннис
Алексей Тиньков Источник: Tennis Majors
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Футбол | 27 июня 2024, 10:24 80
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым

Игорь Бурбас не хотел распространять информацию до вылета из Евро-2024

Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер
Футбол | 27 июня 2024, 21:54 1
Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер
Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер

ESPN считает фаворитом Испанию

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
Футбол | 27.06.2024, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Футбол | 27.06.2024, 11:34
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27.06.2024, 09:36
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
26.06.2024, 21:14 29
Футбол
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
27.06.2024, 06:55 61
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
26.06.2024, 20:15 1
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем