РОНАЛДО: «Я не могу смотреть футбольные матчи, зато смотрю 5 часов тенниса»
Бразилец сравнил современные теннис и футбол
Обладатель Золотого Мяча 1997 года Роналдо Назарио сравнил современные теннис и футбол:
«Я так люблю теннис! Люблю всё, что касается тенниса. Сейчас я больше думаю о теннисе, чем о футболе. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбольные матчи целиком – они такие скучные сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса.
Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днём, за исключением бэкхенда. О боже, думаю, это единственное, что Патрик (мой тренер) не может исправить», – сказал бразилец.
Роналдо за свою карьеру успел поиграть за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер Милан», «Реал Мадрид» и «Милан». Также в 2002 нападающий выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии.
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