Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер

Портал ESPN после завершения группового этапа Евро-2024 обновил рейтинг фаворитов, где первое место теперь занимает сборная Испании, которая выиграла три матча и не пропустила ни одного гола.

Перед турниром фаворитами были Франция и Англия, которые теперь опустились на 3-е и 5-е место соответственно. На второе место поднялась Португалия.

Испания в 1/8 финала сыграет против Грузии, которая делит последнее место списка с командой Словении.

Топ-10: Испания, Португалия, Франция, Германия, Англия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия.