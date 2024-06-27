Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер
ESPN считает фаворитом Испанию
Портал ESPN после завершения группового этапа Евро-2024 обновил рейтинг фаворитов, где первое место теперь занимает сборная Испании, которая выиграла три матча и не пропустила ни одного гола.
Перед турниром фаворитами были Франция и Англия, которые теперь опустились на 3-е и 5-е место соответственно. На второе место поднялась Португалия.
Испания в 1/8 финала сыграет против Грузии, которая делит последнее место списка с командой Словении.
Топ-10: Испания, Португалия, Франция, Германия, Англия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия.
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