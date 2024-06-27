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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 21:54 | Обновлено 27 июня 2024, 21:57
2224
1

Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер

ESPN считает фаворитом Испанию

27 июня 2024, 21:54 | Обновлено 27 июня 2024, 21:57
2224
1
Рейтинг фаворитов Евро-2024 после группового этапа. Появился новый лидер
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал ESPN после завершения группового этапа Евро-2024 обновил рейтинг фаворитов, где первое место теперь занимает сборная Испании, которая выиграла три матча и не пропустила ни одного гола.

Перед турниром фаворитами были Франция и Англия, которые теперь опустились на 3-е и 5-е место соответственно. На второе место поднялась Португалия.

Испания в 1/8 финала сыграет против Грузии, которая делит последнее место списка с командой Словении.

Топ-10: Испания, Португалия, Франция, Германия, Англия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия.

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ESPN Евро-2024 сборная Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ESPN
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Yura Юрий
Португалия после поражения грузинам выше немцев....что то странно
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