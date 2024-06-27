Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
Бенфика пока не дала ответ
Вратарь Анатолий Трубин готов поехать на Олимпиаду, однако пока не знает решение «Бенфики», которая имеет право не отпускать футболиста на турнир.
«Посмотрим, что там с Олимпиадой. Буду ждать новостей из клуба и там будет видно», – сказал Трубин.
Ранее стало известно, что клубы АПЛ не отпустят Михаила Мудрика, Илью Забарного и Егора Ярмолюка. Остаются вопросы по украинским клубам.
Наставник олимпийской сборной Руслан Ротань ожидает, что УАФ будет иметь большие проблемы в переговорах с клубами по поводу игроков.
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