Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду

Вратарь Анатолий Трубин готов поехать на Олимпиаду, однако пока не знает решение «Бенфики», которая имеет право не отпускать футболиста на турнир.

«Посмотрим, что там с Олимпиадой. Буду ждать новостей из клуба и там будет видно», – сказал Трубин.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ не отпустят Михаила Мудрика, Илью Забарного и Егора Ярмолюка. Остаются вопросы по украинским клубам.

Наставник олимпийской сборной Руслан Ротань ожидает, что УАФ будет иметь большие проблемы в переговорах с клубами по поводу игроков.