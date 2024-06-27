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  4. Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
Португалия
27 июня 2024, 21:33 |
2159
2

Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду

Бенфика пока не дала ответ

27 июня 2024, 21:33 |
2159
2
Трубин рассказал о ситуации с вызовом на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь Анатолий Трубин готов поехать на Олимпиаду, однако пока не знает решение «Бенфики», которая имеет право не отпускать футболиста на турнир.

«Посмотрим, что там с Олимпиадой. Буду ждать новостей из клуба и там будет видно», – сказал Трубин.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ не отпустят Михаила Мудрика, Илью Забарного и Егора Ярмолюка. Остаются вопросы по украинским клубам.

Наставник олимпийской сборной Руслан Ротань ожидает, что УАФ будет иметь большие проблемы в переговорах с клубами по поводу игроков.

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Анатолий Трубин Бенфика Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Нажаль, на Олімпіаді доведеться грати без легіонерів, та без більшості молоді Динамо Київ 
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+2
vitaha33
Ось тепер Судаков має їхати і реабілітовуватись за Євро, його вартість впала до 20 млн макс, так хотів себе продати що перестарався. Для нього олімпіада дуже потрібна. Не поїде - нехай забуде про трансфер ще на 2-3 роки
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+1
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