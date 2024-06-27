Волки готовятся к еврокубкам. Полесье опубликовало график спаррингов в июле
Житомирский коллектив уже начал и продолжает подготовку к новому сезону
Клуб УПЛ Полесье опубликовал график контрольных матчей, которые команда проведет в июле 2024 года.
Житомирский коллектив уже начал и продолжает подготовку к новому сезону. Команда Имада Ашура ведет активную работу на учебно-тренировочной базе клуба.
Соперниками волков в спаррингах станут: Кудровка-Нива (3 июля), ЛНЗ Черкассы (6 июля), Верес Ровно (10 июля), Полесье Ставки (11 июля), Эпицентр Каменец-Подольский (17 июля).
25 июля и 1 августа Полесье проведет матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций против словенской Олимпии из Любляны.
ФОТО. Соперники Полесья в товарищеских матчах в июле 2024
ВИДЕО. Полесье продолжает подготовку к новому сезону
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