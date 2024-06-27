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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 20:59 | Обновлено 27 июня 2024, 21:12
188
0

Волки готовятся к еврокубкам. Полесье опубликовало график спаррингов в июле

Житомирский коллектив уже начал и продолжает подготовку к новому сезону

27 июня 2024, 20:59 | Обновлено 27 июня 2024, 21:12
188
0
Волки готовятся к еврокубкам. Полесье опубликовало график спаррингов в июле
ФК Полесье Житомир

Клуб УПЛ Полесье опубликовал график контрольных матчей, которые команда проведет в июле 2024 года.

Житомирский коллектив уже начал и продолжает подготовку к новому сезону. Команда Имада Ашура ведет активную работу на учебно-тренировочной базе клуба.

Соперниками волков в спаррингах станут: Кудровка-Нива (3 июля), ЛНЗ Черкассы (6 июля), Верес Ровно (10 июля), Полесье Ставки (11 июля), Эпицентр Каменец-Подольский (17 июля).

25 июля и 1 августа Полесье проведет матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций против словенской Олимпии из Любляны.

ФОТО. Соперники Полесья в товарищеских матчах в июле 2024

ВИДЕО. Полесье продолжает подготовку к новому сезону

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Николай Степанюк Источник: ФК Полесье
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