Волки готовятся к еврокубкам. Полесье опубликовало график спаррингов в июле

Клуб УПЛ Полесье опубликовал график контрольных матчей, которые команда проведет в июле 2024 года.

Житомирский коллектив уже начал и продолжает подготовку к новому сезону. Команда Имада Ашура ведет активную работу на учебно-тренировочной базе клуба.

Соперниками волков в спаррингах станут: Кудровка-Нива (3 июля), ЛНЗ Черкассы (6 июля), Верес Ровно (10 июля), Полесье Ставки (11 июля), Эпицентр Каменец-Подольский (17 июля).

25 июля и 1 августа Полесье проведет матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций против словенской Олимпии из Любляны.

ФОТО. Соперники Полесья в товарищеских матчах в июле 2024

ВИДЕО. Полесье продолжает подготовку к новому сезону