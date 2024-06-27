Откровенные слова Степаненко: «Поверили в себя с Румынией. Большой урок»

Сборная Украины в группе Евро-2024 набрала 4 очка, однако этого не хватило для выхода из группы. Хавбек Тарас Степаненко уверен, что ключевым стало поражением 0:3 от Румынии.

Игрок согласен, что команда была самоуверенной.

«В целом, 4 очка – хороший результат, но все испортил первый матч. Честно говоря, уже надоело каждый раз говорить про горький опыт... У меня этого опыта столько уже. Желательно делать выводы и на следующих турнирах включать обороты с первого матча, а не спасать все в последний момент. Поражение Румынии – ключевой момент. Есть 4 очка, а дальше выйдут команды, которые 3 набрали. Как мы на прошлом Евро».

«Это большое поражение для команды и меня лично. Поверили в свои силы с Румынией? Думаю, да. Мы реально сильнее, но так вышло, что они лучше настроились и лучше играли командно. Не были мы той командой, которую все привыкли видеть. Это если не худшая моя игра в сборной, то... Очень, очень плохая игра для всех и меня лично. Навсегда запомню матч с Румынией».

«После Молдовы подумали, что и Румынию так обыграем. Не включились со старта. Большой, большой урок. Жаль, что он случился на последнем для меня Евро», – сказал Степаненко.