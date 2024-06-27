Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где Украина сыграет против Албании в Лиге наций
Лига наций
27 июня 2024, 17:30 |
2253
1

Стало известно, где Украина сыграет против Албании в Лиге наций

Поединок состоится в Праге

27 июня 2024, 17:30 |
2253
1
Стало известно, где Украина сыграет против Албании в Лиге наций
УАФ

Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 сентября в первом туре группы В1 Лиги наций против Албании. Этот поединок для команды Сергея Реброва будет формально домашним.

Как сообщает УАФ, матч Украина – Албания состоится в столице Чехии, Праге, на стадионе «epet ARENA». Этот стадион для сборной Украины уже знаком: в октябре 2023 года именно здесь команда обыграла Северную Македонию 2:0 в квалификации к Евро-2024.

Напомним, кроме Албании, соперниками Украины по групповому этапу Лиги наций будут Чехия и Грузия.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»
Не все тренеры полезны. Нужно ли уволить Реброва за провал на Евро?
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»
сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций Прага
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27 июня 2024, 09:36 8
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией

Есть итоговый вердикт кампании команды Сергея Реброва в группе Е

Винисиус Тобиас рассказал, почему вернулся в Шахтер после двух лет в Реале
Футбол | 27 июня 2024, 17:28 0
Винисиус Тобиас рассказал, почему вернулся в Шахтер после двух лет в Реале
Винисиус Тобиас рассказал, почему вернулся в Шахтер после двух лет в Реале

Игрок с новым опытом вернулся в Украину

Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Футбол | 27.06.2024, 10:24
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Максим ФЕЩУК: «Увольнение Реброва? Я бы не торопился»
Футбол | 27.06.2024, 12:12
Максим ФЕЩУК: «Увольнение Реброва? Я бы не торопился»
Максим ФЕЩУК: «Увольнение Реброва? Я бы не торопился»
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 06:55
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inspekcha85
Запросто могут оказаться последними в группе
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 32
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 7
Бокс
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
26.06.2024, 20:15 1
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем