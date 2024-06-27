Стало известно, где Украина сыграет против Албании в Лиге наций

Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 сентября в первом туре группы В1 Лиги наций против Албании. Этот поединок для команды Сергея Реброва будет формально домашним.

Как сообщает УАФ, матч Украина – Албания состоится в столице Чехии, Праге, на стадионе «epet ARENA». Этот стадион для сборной Украины уже знаком: в октябре 2023 года именно здесь команда обыграла Северную Македонию 2:0 в квалификации к Евро-2024.

Напомним, кроме Албании, соперниками Украины по групповому этапу Лиги наций будут Чехия и Грузия.