Стало известно, где Украина сыграет против Албании в Лиге наций
Поединок состоится в Праге
Свой следующий матч сборная Украины проведет 7 сентября в первом туре группы В1 Лиги наций против Албании. Этот поединок для команды Сергея Реброва будет формально домашним.
Как сообщает УАФ, матч Украина – Албания состоится в столице Чехии, Праге, на стадионе «epet ARENA». Этот стадион для сборной Украины уже знаком: в октябре 2023 года именно здесь команда обыграла Северную Македонию 2:0 в квалификации к Евро-2024.
Напомним, кроме Албании, соперниками Украины по групповому этапу Лиги наций будут Чехия и Грузия.
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