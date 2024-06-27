Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис впервые за 6 лет пробился в полуфинал травяного турнира ATP
ATP
27 июня 2024, 17:03 | Обновлено 27 июня 2024, 17:29
303
0

Монфис впервые за 6 лет пробился в полуфинал травяного турнира ATP

Гаэль обыграл в 1/4 финала Роберто Баутисту Агута

27 июня 2024, 17:03 | Обновлено 27 июня 2024, 17:29
303
0
Монфис впервые за 6 лет пробился в полуфинал травяного турнира ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) пробился в полуфинал на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/4 финала соперником мужа Элины Свитолиной был Роберто Баутиста Агут из Испании (№122 ATP).

Мальорка. 1/4 финала
Гаэль Монфис (Франция) [6] – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:3, 4:6, 6:4

Это была 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл пять поединков.

В следующем раунде победитель матча сыграет против четвертого сеяного чилийца Алехандро Табило (№24 ATP).

Интересно, что Монфис впервые с 2018 года пробился в полуфинал травяного турнира. Его главным достижением на этом покрытии был финал в Истборне в 2017-м, где он проиграл Новаку Джоковичу.

По теме:
Гаэль Монфис – Роберто Баутиста Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Муж Свитолиной вслед за Элиной проиграл на турнире Champions Battle 2024
Гаэль Монфис Роберто Баутиста Агут ATP Мальорка
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Футбол | 26 июня 2024, 20:10 12
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

После первого тайма счет 1:1, 11-метровый реализовал Разван Марин

Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 27 июня 2024, 07:22 3
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF

Джошуа подерется с Дюбуа за чемпионский пояс 21 сентября

Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Футбол | 27.06.2024, 15:12
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26.06.2024, 20:00
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне
Теннис | 26.06.2024, 14:39
Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне
Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
27.06.2024, 09:49 6
Бокс
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 214
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 52
Футбол
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
26.06.2024, 20:15 1
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем