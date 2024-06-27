Монфис впервые за 6 лет пробился в полуфинал травяного турнира ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) пробился в полуфинал на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/4 финала соперником мужа Элины Свитолиной был Роберто Баутиста Агут из Испании (№122 ATP).

Мальорка. 1/4 финала

Гаэль Монфис (Франция) [6] – Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:3, 4:6, 6:4

Это была 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл пять поединков.

В следующем раунде победитель матча сыграет против четвертого сеяного чилийца Алехандро Табило (№24 ATP).

Интересно, что Монфис впервые с 2018 года пробился в полуфинал травяного турнира. Его главным достижением на этом покрытии был финал в Истборне в 2017-м, где он проиграл Новаку Джоковичу.