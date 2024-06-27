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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 16:13 |
91
0

Роман ДИДЫК: «Необходимо вернуть свои лучшие физические кондиции»

Защитник «Руха» рассказал о возобновлении тренировочного процесса команды

27 июня 2024, 16:13 |
91
0
Роман ДИДЫК: «Необходимо вернуть свои лучшие физические кондиции»
ФК Рух. Роман Дидык

Центральный защитник львовского «Руха» Роман Дидык рассказал о возобновлении тренировочного процесса команды:

«Тренеры посоветовали первый период отпуска провести без футбола, чтобы отдохнуть и восстановиться. Чтобы дней 10 мы не занимались в тренажерном зале или не тренировались на базе, не играли в футбол. А вот за две недели до начала летних сборов игроки начали выполнять индивидуальные задания, чтобы набрать форму перед началом подготовительного периода.

Сейчас необходимо вернуть свои лучшие физические кондиции. Думаю, после отпуска нам есть над чем поработать и именно этим мы и будем заниматься на первом этапе сборов, который пройдет во Львове. Тогда как над игровыми, тактическими и другими аспектами команда будет работать уже в Словении. Очень важно иметь качественную физическую подготовку, потому что наша работа сейчас – фундамент наших выступлений в сезоне. Поэтому надо набраться сил и терпения и готовиться к новому сезону».

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Роман Дидык Рух Львов Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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