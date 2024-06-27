Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»

Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после вылета с чемпионата Европы 2024 года:

«К сожалению, не о таком Евро я мечтал. Готовиться столько времени ментально и физически, чтобы в самом начале первой игры его закончить... Нет никаких оправданий, только боль и разочарование. Хотелось подарить положительные эмоции своей семье, друзьям и украинскому народу, но этого не удалось.

Несмотря на все плохое, что случается, жду следующего шанса, чтобы начать снова. И пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться – это точно не про украинцев. И точно не про меня. Спасибо людям за поддержку на протяжении этого маленького отрезка. Команда правильно отреагировала на неудачу и показала, что мы можем конкурировать со всеми. Действительно верю, что нам еще будет что праздновать».