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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 15:41 |
2888
9

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»

Вингер сборной Украины поделился эмоциями после вылета из чемпионата Европы

27 июня 2024, 15:41 |
2888
9
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не о таком Евро я мечтал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после вылета с чемпионата Европы 2024 года:

«К сожалению, не о таком Евро я мечтал. Готовиться столько времени ментально и физически, чтобы в самом начале первой игры его закончить... Нет никаких оправданий, только боль и разочарование. Хотелось подарить положительные эмоции своей семье, друзьям и украинскому народу, но этого не удалось.

Несмотря на все плохое, что случается, жду следующего шанса, чтобы начать снова. И пока я играю в футбол, я не собираюсь сдаваться. Потому что сдаваться – это точно не про украинцев. И точно не про меня. Спасибо людям за поддержку на протяжении этого маленького отрезка. Команда правильно отреагировала на неудачу и показала, что мы можем конкурировать со всеми. Действительно верю, что нам еще будет что праздновать».

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Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 9
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VIPsector1
Дякувати Богу, живий! Відгукнувся. Чи не запізно? Де ти був дві останні гри? Нам нічого не казали, по ящику ми не бачили якоїсь травми. Тиша. Як так і повинно бути з лідером півзахисту… То мо зараз вже можна було б сказати правду? Мовляв, вибачайте хлопці та дівчата, не втримався та дав по морді тому-то, або послав нах… того-то. Те, що команда не керована зрозуміло багатьом. Але хто це повинен сказати? 
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+3
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kadaad
Так нужно было румынам забивать, а не жевать сейчас сопли!
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+2
Tka4enko_855
А де ви були з Мудриком вчора? Біба і боба!
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0
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