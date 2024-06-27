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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 15:54 |
1387
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»

Известный украинский тренер недоволен игрой нападающего сборной Украины на Евро-2024

27 июня 2024, 15:54 |
1387
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил уровень игры нападающего национальной сборной Украины Артема Довбика на чемпионате Европы 2024 года:

«Он меня немного разочаровал. Нельзя сказать, что Довбик провалил Евро, но ожидания лично у меня были выше. Я хорошо знаю Артема еще из Черкасс, из Второй лиги. Очень переживаю за него по-человечески, поэтому мне и хотелось от него большего. Своей игрой за «Жирону» он всех очаровал, и мы поверили, что именно Довбик будет лучшим. Однако получилось так, что на фоне Яремчука он выглядел даже немного хуже».

Ранее Олег Федорчук прокомментировал ничью сборной Украины против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

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Артем Довбик Олег Федорчук сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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