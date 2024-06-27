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27 июня 2024, 14:30 | Обновлено 27 июня 2024, 14:50
199
0

Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 3-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований проходит во Львове с 25 до 27 июня

27 июня 2024, 14:30 | Обновлено 27 июня 2024, 14:50
199
0
Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 3-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ-ТВ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове с 25 до 27 июня.

Смотрите 27 июня матчи 3-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-14.

Динамо U-14 УФК Кривбасс U-14

Шахтер U-14 АФ Рух U-14

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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