Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ребров – тренер и вице-президент УАФ. Это не нормально»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 14:39 |
1116
6

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ребров – тренер и вице-президент УАФ. Это не нормально»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал ничью с Бельгией

27 июня 2024, 14:39 |
1116
6
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ребров – тренер и вице-президент УАФ. Это не нормально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Когда ты проигрываешь первую игру, то тогда уже можно выиграть вторую на морально-волевых, с Бельгией хотеть забить гол и не выйти. Многие скажут, что мы играли с 5 защитниками, но для меня это не защитная тактика – мы играем с двумя нападающими. Это можно занести только в актив. Но, как сказал Ребров, мы проиграли этот матч еще с румынами. Мы проиграли этот матч, когда вышли не на 100% заряженными на эту игру и румыны нас порвали. Та игра нас очень сломала. И когда перед Евро все говорили, что надо обыгрывать румын и словаков, и с Бельгией играть на ничью – последнее мы сделали, но румынам проиграли. Эта игра, эта тактика была менее агрессивной. Это надо разбирать, искать, что произошло. Потому что эта сборная имеет очень большой потенциал и может играть гораздо лучше.

– Чего нам в целом по турниру не хватило?

– Мне кажется, что мы начали турнир очень плохо. Первые три тайма показали, что мы не можем играть только защищаясь, не выходить на такой уровень как самоотдача, прессинг, играть близко друг к другу. Если нас прессингуют, если мы прижимаемся к своей штрафной – игра у нас не идет. Да, мы с румынами сделали две индивидуальные ошибки, но мы румынам ничего не противопоставили. Они были более агрессивны, играли вперед, хоть владение у нас было, они эффективнее атаковали. Я говорю всегда: что проигрывает и выигрывает команда. Также мы начали со словаками не очень удачно – и такие ошибки приносят нам поражение, как с румынами. Мы были полностью в ауте и это был худший результат за последние несколько лет.

– Реброва стоит увольнять или нет?

– Я не знаю, как можно увольнять Реброва и для чего. В команде есть потенциал, если игроки верят в этого тренера, то проблема не в нем. Тренер должен сделать выводы, найти причину, почему так произошло в первом матче. Но как по мне, надо давать шанс тренеру, который прогрессирует, имеет ощущение игры. Я бы не рубил с плеча. Для меня ситуация, когда все вешают на тренера – это не очень хорошо. Здесь вся команда виновата, что провалили первый матч. Сложная ситуация в том, что когда ты главный тренер и вице-президент УАФ – это не может быть нормальным. Как я понимаю, как говорят голландцы, вице-президент и тренер – не может быть одна персона. Здесь есть определенный конфликт для меня. Но если брать в целом, то я бы не сказал, что тренера надо увольнять. Я категорически против этого.

По теме:
ДЕ БРЮЙНЕ: «Не хотели рисковать с угловым. Могли вылететь с Евро»
Роналду первым преодолел феноменальный рубеж на чемпионатах Европы и мира
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Евгений Левченко
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Футбол | 26 июня 2024, 20:10 12
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

После первого тайма счет 1:1, 11-метровый реализовал Разван Марин

Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26 июня 2024, 23:59 45
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?

Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля

Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Футбол | 27.06.2024, 10:24
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 06:55
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Сикан стал лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2023/24
Футбол | 27.06.2024, 14:39
Сикан стал лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2023/24
Сикан стал лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2023/24
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Левченка душить жаба, що йому жодну посаду не пропонують?
Ответить
0
potemkin78
а по Монзул вопросов нету?
Ответить
0
Slava1502
Не зрозуміло. З перших хвилин гри з Бельгією Судаков не давав позитиву, тільки помилки.
Ответить
0
Первый Среди Равных
Йовічевіча тренером! 
Ответить
0
OLDTROLL
Станіславовичу треба зайнятися бюрократичною роботою в УАФ, бо зібрати зіркову команду з окремих зірок він не здатний, я би обрав М.Маркевича, або когось із закордонних спеціалістів...
Ответить
0
u6464u
зіграла б так команда на євро при другому тренері, уже б з гімном змішали, Сергьоня у нас топ.)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 29
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
27.06.2024, 05:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем