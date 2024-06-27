Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ребров – тренер и вице-президент УАФ. Это не нормально»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Когда ты проигрываешь первую игру, то тогда уже можно выиграть вторую на морально-волевых, с Бельгией хотеть забить гол и не выйти. Многие скажут, что мы играли с 5 защитниками, но для меня это не защитная тактика – мы играем с двумя нападающими. Это можно занести только в актив. Но, как сказал Ребров, мы проиграли этот матч еще с румынами. Мы проиграли этот матч, когда вышли не на 100% заряженными на эту игру и румыны нас порвали. Та игра нас очень сломала. И когда перед Евро все говорили, что надо обыгрывать румын и словаков, и с Бельгией играть на ничью – последнее мы сделали, но румынам проиграли. Эта игра, эта тактика была менее агрессивной. Это надо разбирать, искать, что произошло. Потому что эта сборная имеет очень большой потенциал и может играть гораздо лучше.

– Чего нам в целом по турниру не хватило?

– Мне кажется, что мы начали турнир очень плохо. Первые три тайма показали, что мы не можем играть только защищаясь, не выходить на такой уровень как самоотдача, прессинг, играть близко друг к другу. Если нас прессингуют, если мы прижимаемся к своей штрафной – игра у нас не идет. Да, мы с румынами сделали две индивидуальные ошибки, но мы румынам ничего не противопоставили. Они были более агрессивны, играли вперед, хоть владение у нас было, они эффективнее атаковали. Я говорю всегда: что проигрывает и выигрывает команда. Также мы начали со словаками не очень удачно – и такие ошибки приносят нам поражение, как с румынами. Мы были полностью в ауте и это был худший результат за последние несколько лет.

– Реброва стоит увольнять или нет?

– Я не знаю, как можно увольнять Реброва и для чего. В команде есть потенциал, если игроки верят в этого тренера, то проблема не в нем. Тренер должен сделать выводы, найти причину, почему так произошло в первом матче. Но как по мне, надо давать шанс тренеру, который прогрессирует, имеет ощущение игры. Я бы не рубил с плеча. Для меня ситуация, когда все вешают на тренера – это не очень хорошо. Здесь вся команда виновата, что провалили первый матч. Сложная ситуация в том, что когда ты главный тренер и вице-президент УАФ – это не может быть нормальным. Как я понимаю, как говорят голландцы, вице-президент и тренер – не может быть одна персона. Здесь есть определенный конфликт для меня. Но если брать в целом, то я бы не сказал, что тренера надо увольнять. Я категорически против этого.