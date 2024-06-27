Гаэль Монфис – Роберто Баутиста Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) продолжит выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/4 финала соперником мужа Элины Свитолиной будет Роберто Баутиста-Агут из Испании (№122 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после матча Меншик – Табило. Ориентировочное время начала встречи – 14:25 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл четыре поединка.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Якуба Меншика (№85 ATP) или Алехандро Табило (№24 ATP).

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