Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Роберто Баутиста Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
27 июня 2024, 13:52 |
169
0

Гаэль Монфис – Роберто Баутиста Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире ATP в Мальорке

27 июня 2024, 13:52 |
169
0
Гаэль Монфис – Роберто Баутиста Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

27 июня французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) продолжит выступление на травяном турнире ATP 250 на Мальорке.

В матче 1/4 финала соперником мужа Элины Свитолиной будет Роберто Баутиста-Агут из Испании (№122 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после матча Меншик – Табило. Ориентировочное время начала встречи – 14:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, Монфис выиграл четыре поединка.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Якуба Меншика (№85 ATP) или Алехандро Табило (№24 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Муж Свитолиной вслед за Элиной проиграл на турнире Champions Battle 2024
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на выставочном турнире в Дании
Роберто Баутиста Агут ATP Мальорка Гаэль Монфис смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 22:24 28
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024

Президент УАФ поддержал игроков и болельщиков

«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
Футбол | 27 июня 2024, 09:00 179
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024

Тот случай, когда запомнилось первое, а не последнее

ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучшую подачу в истории тенниса
Теннис | 27.06.2024, 05:11
ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучшую подачу в истории тенниса
ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучшую подачу в истории тенниса
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Футбол | 27.06.2024, 10:05
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 20:56
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 13
Футбол
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 6
Бокс
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем