Германии не хватило одного гола до повторения рекорда Euro

Самой результативной командой группового раунда Euro-2024 стала сборная Германии, забившая 8 мячей. Всего одного гола немцам не хватило до повторения рекорда финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащего Франции (ЧЕ-1984) и Нидерландам (ЧЕ-2008).

В свою очередь, Испания стала 5-й командой в истории, сыгравшей на «ноль» все три матча в группе. К слову, меньше всех на нынешнем чемпионате забила Сербия – 1, а пропустила – Шотландия – 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборные, забившие наибольшее количество мячей в группе

Голы Сборная ЧЕ Матчи 9 Франция 1984 Дания - 1:0, Бельгия - 5:0, Югославия - 3:2 9 Нидерланды 2008 Италия - 3:0, Франция - 4:1, Румыния - 2:0 8 Дания 1984 Франция - 0:1, Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2 8 Англия 2004 Франция - 1:2, Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2 8 Швеция 2004 Болгария - 5:0, Италия - 1:1, Дания - 2:2 8 Испания 2008 россия - 4:1, Швеция - 2:1, Греция - 2:1 8 Нидерланды 2020 Украина - 3:2, Австрия - 2:0, Сев. Македония - 3:0 8 Германия 2024 Шотландия - 5:1, Венгрия - 2:0, Швейцария - 1:1

Сборные, не пропустившие ни одного мяча в группе