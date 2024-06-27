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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 13:42 | Обновлено 27 июня 2024, 13:56
185
0

Германии не хватило одного гола до повторения рекорда Euro

Испания все три матча в группе сыграла на «ноль»

27 июня 2024, 13:42 | Обновлено 27 июня 2024, 13:56
185
0
Германии не хватило одного гола до повторения рекорда Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Самой результативной командой группового раунда Euro-2024 стала сборная Германии, забившая 8 мячей. Всего одного гола немцам не хватило до повторения рекорда финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащего Франции (ЧЕ-1984) и Нидерландам (ЧЕ-2008).

В свою очередь, Испания стала 5-й командой в истории, сыгравшей на «ноль» все три матча в группе. К слову, меньше всех на нынешнем чемпионате забила Сербия – 1, а пропустила – Шотландия – 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборные, забившие наибольшее количество мячей в группе

Голы

Сборная

ЧЕ

Матчи

9

Франция

1984

Дания - 1:0, Бельгия - 5:0, Югославия - 3:2

9

Нидерланды

2008

Италия - 3:0, Франция - 4:1, Румыния - 2:0

8

Дания

1984

Франция - 0:1, Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2

8

Англия

2004

Франция - 1:2, Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2

8

Швеция

2004

Болгария - 5:0, Италия - 1:1, Дания - 2:2

8

Испания

2008

россия - 4:1, Швеция - 2:1, Греция - 2:1

8

Нидерланды

2020

Украина - 3:2, Австрия - 2:0, Сев. Македония - 3:0

8

Германия

2024

Шотландия - 5:1, Венгрия - 2:0, Швейцария - 1:1

Сборные, не пропустившие ни одного мяча в группе

Сборная

ЧЕ

Матчи

Италия

1980

Испания - 0:0, Англия - 1:0, Бельгия - 0:0

Германия

1996

Чехия - 2:0, россия - 3:0, Италия - 0:0

Германия

2016

Украина - 2:0, Польша - 0:0, Сев. Ирландия - 1:0

Польша

2016

Сев. Ирландия - 1:0, Германия - 0:0, Украина - 1:0

Англия

2020

Хорватия - 1:0, Шотландия - 0:0, Чехия - 1:0

Италия

2020

Турция - 3:0, Швейцария - 3:0, Уэльс - 1:0

Испания

2024

Хорватия - 3:0, Италия - 1:0, Албания - 1:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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