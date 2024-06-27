Германии не хватило одного гола до повторения рекорда Euro
Испания все три матча в группе сыграла на «ноль»
Самой результативной командой группового раунда Euro-2024 стала сборная Германии, забившая 8 мячей. Всего одного гола немцам не хватило до повторения рекорда финальных турниров чемпионатов Европы, принадлежащего Франции (ЧЕ-1984) и Нидерландам (ЧЕ-2008).
В свою очередь, Испания стала 5-й командой в истории, сыгравшей на «ноль» все три матча в группе. К слову, меньше всех на нынешнем чемпионате забила Сербия – 1, а пропустила – Шотландия – 7.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сборные, забившие наибольшее количество мячей в группе
|
Голы
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Матчи
|
9
|
Франция
|
1984
|
Дания - 1:0, Бельгия - 5:0, Югославия - 3:2
|
9
|
Нидерланды
|
2008
|
Италия - 3:0, Франция - 4:1, Румыния - 2:0
|
8
|
Дания
|
1984
|
Франция - 0:1, Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2
|
8
|
Англия
|
2004
|
Франция - 1:2, Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2
|
8
|
Швеция
|
2004
|
Болгария - 5:0, Италия - 1:1, Дания - 2:2
|
8
|
Испания
|
2008
|
россия - 4:1, Швеция - 2:1, Греция - 2:1
|
8
|
Нидерланды
|
2020
|
Украина - 3:2, Австрия - 2:0, Сев. Македония - 3:0
|
8
|
Германия
|
2024
|
Шотландия - 5:1, Венгрия - 2:0, Швейцария - 1:1
Сборные, не пропустившие ни одного мяча в группе
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Матчи
|
Италия
|
1980
|
Испания - 0:0, Англия - 1:0, Бельгия - 0:0
|
Германия
|
1996
|
Чехия - 2:0, россия - 3:0, Италия - 0:0
|
Германия
|
2016
|
Украина - 2:0, Польша - 0:0, Сев. Ирландия - 1:0
|
Польша
|
2016
|
Сев. Ирландия - 1:0, Германия - 0:0, Украина - 1:0
|
Англия
|
2020
|
Хорватия - 1:0, Шотландия - 0:0, Чехия - 1:0
|
Италия
|
2020
|
Турция - 3:0, Швейцария - 3:0, Уэльс - 1:0
|
Испания
|
2024
|
Хорватия - 3:0, Италия - 1:0, Албания - 1:0
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