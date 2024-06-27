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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 13:33 | Обновлено 27 июня 2024, 13:41
94
0

Испания задействовала в групповом раунде 25 из 26 заявленных игроков

Луис Де ла Фуэнте дал сыграть практически всем

27 июня 2024, 13:33 | Обновлено 27 июня 2024, 13:41
94
0
Испания задействовала в групповом раунде 25 из 26 заявленных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

В групповом раунде выходил на поле 471 футболист (76,0%) из 620, заявленных на Euro-2024, Наибольшее количество исполнителей задействовала Испания, у которой на лавке запасных просидел только третий вратарь Алекс Ремиро.

Более 20 игроков использовали также Португалия, Украина, Польша, Германия, Турция и Чехия. А наименьшее число действующих лиц оказалось у Бельгии, Нидерландов и Швейцарии – по 17. Правда, все три эти команды свою статистику могут еще подправить на стадии плей-офф.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество игроков, задействованных командами в группе на Еuro-2024

Игроки

Сборная

25

Испания

24

Португалия

23

Украина

22

Польша

21

Германия, Турция, Чехия

20

Венгрия

19

Австрия, Албания, Грузия, Италия, Румыния,

Сербия, Словакия, Словения, Хорватия

18

Англия, Дания, Франция, Шотландия

17

Бельгия, Нидерланды, Швейцария

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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