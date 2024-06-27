Испания задействовала в групповом раунде 25 из 26 заявленных игроков
Луис Де ла Фуэнте дал сыграть практически всем
В групповом раунде выходил на поле 471 футболист (76,0%) из 620, заявленных на Euro-2024, Наибольшее количество исполнителей задействовала Испания, у которой на лавке запасных просидел только третий вратарь Алекс Ремиро.
Более 20 игроков использовали также Португалия, Украина, Польша, Германия, Турция и Чехия. А наименьшее число действующих лиц оказалось у Бельгии, Нидерландов и Швейцарии – по 17. Правда, все три эти команды свою статистику могут еще подправить на стадии плей-офф.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество игроков, задействованных командами в группе на Еuro-2024
|
Игроки
|
Сборная
|
25
|
Испания
|
24
|
Португалия
|
23
|
Украина
|
22
|
Польша
|
21
|
Германия, Турция, Чехия
|
20
|
Венгрия
|
19
|
Австрия, Албания, Грузия, Италия, Румыния,
|
|
Сербия, Словакия, Словения, Хорватия
|
18
|
Англия, Дания, Франция, Шотландия
|
17
|
Бельгия, Нидерланды, Швейцария
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