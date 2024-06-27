Испания задействовала в групповом раунде 25 из 26 заявленных игроков

В групповом раунде выходил на поле 471 футболист (76,0%) из 620, заявленных на Euro-2024, Наибольшее количество исполнителей задействовала Испания, у которой на лавке запасных просидел только третий вратарь Алекс Ремиро.

Более 20 игроков использовали также Португалия, Украина, Польша, Германия, Турция и Чехия. А наименьшее число действующих лиц оказалось у Бельгии, Нидерландов и Швейцарии – по 17. Правда, все три эти команды свою статистику могут еще подправить на стадии плей-офф.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество игроков, задействованных командами в группе на Еuro-2024