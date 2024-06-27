Три сборные прошли в плей-офф после поражения в первом туре
Австрия стала четвертой командой, занявшей первое место в группе после неудачи на старте
На Euro-2024 три команды, которые потерпели поражение в первом туре группового раунда, сумели, тем не менее, продолжить дальнейшую борьбу. С третьей позиции прошла в плей-офф Грузия, со второй – Бельгия, с первой – Австрия.
К слову, австрийцы повторили достижение Испании на ЧЕ-2000, Португалии на ЧЕ-2004 и Чехии на ЧЕ-2012, которые также, потерпев неудачу на старте, заняли в итоге первое место в группе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Команды, выходившие из группы после поражения в первом туре
|
ЧЕ
|
Сборная
|
Первый тур
|
Два последующих матча
|
Очки
|
Место
|
1980
|
Чехословакия
|
ФРГ - 0:1
|
Греция - 3:1, Нидерланды - 1:1
|
3*
|
2-е
|
1984
|
Дания
|
Франция - 0:1
|
Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2
|
4*
|
2-е
|
1988
|
Нидерланды
|
СССР - 0:1
|
Англия - 3:1, Ирландия - 1:0
|
4*
|
2-е
|
1996
|
Чехия
|
Германия - 0:2
|
Италия - 2:1, россия - 3:3
|
4
|
2-е
|
2000
|
Испания
|
Норвегия - 0:1
|
Словения - 2:1, Югославия - 4:3
|
6
|
1-е
|
|
Турция
|
Италия - 1:2
|
Швеция - 0:0, Бельгия - 2:0
|
4
|
2-е
|
2004
|
Португалия
|
Греция - 1:2
|
россия - 2:0, Испания - 1:0
|
6
|
1-е
|
|
Англия
|
Франция - 1:2
|
Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2
|
6
|
2-е
|
2008
|
Турция
|
Португалия - 0:2
|
Швейцария - 2:1, Чехия - 3:2
|
6
|
2-е
|
|
россия
|
Испания - 1:4
|
Греция - 1:0, Швеция - 2:0
|
6
|
2-е
|
|
Италия
|
Нидерланды - 0:3
|
Румыния - 1:1, Франция - 2:0
|
4
|
2-е
|
2012
|
Чехия
|
россия - 1:4
|
Греция - 2:1, Польша - 1:0
|
6
|
1-е
|
|
Португалия
|
Германия - 0:1
|
Дания - 3:2, Нидерланды - 2:1
|
6
|
2-е
|
2016
|
Бельгия
|
Италия - 0:2
|
Ирландия - 3:0, Швеция - 1:0
|
6
|
2-е
|
|
Словакия
|
Уэльс - 1:2
|
россия - 2:1, Англия - 0:0
|
4
|
3-е
|
|
Сев. Ирландия
|
Польша - 0:1
|
Украина - 2:0, Германия - 0:1
|
3
|
3-е
|
2020
|
Хорватия
|
Англия - 0:1
|
Чехия - 1:1, Шотландия - 3:1
|
4
|
2-е
|
|
Германия
|
Франция - 0:1
|
Португалия - 4:2, Венгрия - 2:2
|
4
|
2-е
|
|
Дания
|
Финляндия - 0:1
|
Бельгия - 1:2, Россия - 4:1
|
3
|
2-е
|
|
Украина
|
Нидерланды - 2:3
|
Сев. Македония - 2:1, Австрия - 0:1
|
3
|
3-е
|
2024
|
Австрия
|
Франция - 0:1
|
Польша - 3:1,Нидерланды - 3:2
|
6
|
1-е
|
|
Бельгия
|
Словакия - 0:1
|
Румыния - 2:0, Украина - 0:0
|
4
|
2-е
|
|
Грузия
|
Турция - 1:3
|
Чехия - 1:1, Португалия - 2:0
|
4
|
3-е
* два очка за победу.
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