Три сборные прошли в плей-офф после поражения в первом туре

На Euro-2024 три команды, которые потерпели поражение в первом туре группового раунда, сумели, тем не менее, продолжить дальнейшую борьбу. С третьей позиции прошла в плей-офф Грузия, со второй – Бельгия, с первой – Австрия.

К слову, австрийцы повторили достижение Испании на ЧЕ-2000, Португалии на ЧЕ-2004 и Чехии на ЧЕ-2012, которые также, потерпев неудачу на старте, заняли в итоге первое место в группе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, выходившие из группы после поражения в первом туре

ЧЕ Сборная Первый тур Два последующих матча Очки Место 1980 Чехословакия ФРГ - 0:1 Греция - 3:1, Нидерланды - 1:1 3* 2-е 1984 Дания Франция - 0:1 Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2 4* 2-е 1988 Нидерланды СССР - 0:1 Англия - 3:1, Ирландия - 1:0 4* 2-е 1996 Чехия Германия - 0:2 Италия - 2:1, россия - 3:3 4 2-е 2000 Испания Норвегия - 0:1 Словения - 2:1, Югославия - 4:3 6 1-е Турция Италия - 1:2 Швеция - 0:0, Бельгия - 2:0 4 2-е 2004 Португалия Греция - 1:2 россия - 2:0, Испания - 1:0 6 1-е Англия Франция - 1:2 Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2 6 2-е 2008 Турция Португалия - 0:2 Швейцария - 2:1, Чехия - 3:2 6 2-е россия Испания - 1:4 Греция - 1:0, Швеция - 2:0 6 2-е Италия Нидерланды - 0:3 Румыния - 1:1, Франция - 2:0 4 2-е 2012 Чехия россия - 1:4 Греция - 2:1, Польша - 1:0 6 1-е Португалия Германия - 0:1 Дания - 3:2, Нидерланды - 2:1 6 2-е 2016 Бельгия Италия - 0:2 Ирландия - 3:0, Швеция - 1:0 6 2-е Словакия Уэльс - 1:2 россия - 2:1, Англия - 0:0 4 3-е Сев. Ирландия Польша - 0:1 Украина - 2:0, Германия - 0:1 3 3-е 2020 Хорватия Англия - 0:1 Чехия - 1:1, Шотландия - 3:1 4 2-е Германия Франция - 0:1 Португалия - 4:2, Венгрия - 2:2 4 2-е Дания Финляндия - 0:1 Бельгия - 1:2, Россия - 4:1 3 2-е Украина Нидерланды - 2:3 Сев. Македония - 2:1, Австрия - 0:1 3 3-е 2024 Австрия Франция - 0:1 Польша - 3:1,Нидерланды - 3:2 6 1-е Бельгия Словакия - 0:1 Румыния - 2:0, Украина - 0:0 4 2-е Грузия Турция - 1:3 Чехия - 1:1, Португалия - 2:0 4 3-е

* два очка за победу.