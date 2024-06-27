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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 13:25 | Обновлено 27 июня 2024, 13:33
677
1

Три сборные прошли в плей-офф после поражения в первом туре

Австрия стала четвертой командой, занявшей первое место в группе после неудачи на старте

27 июня 2024, 13:25 | Обновлено 27 июня 2024, 13:33
677
1
Три сборные прошли в плей-офф после поражения в первом туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Грузии

На Euro-2024 три команды, которые потерпели поражение в первом туре группового раунда, сумели, тем не менее, продолжить дальнейшую борьбу. С третьей позиции прошла в плей-офф Грузия, со второй – Бельгия, с первой – Австрия.

К слову, австрийцы повторили достижение Испании на ЧЕ-2000, Португалии на ЧЕ-2004 и Чехии на ЧЕ-2012, которые также, потерпев неудачу на старте, заняли в итоге первое место в группе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Команды, выходившие из группы после поражения в первом туре

ЧЕ

Сборная

Первый тур

Два последующих матча

Очки

Место

1980

Чехословакия

ФРГ - 0:1

Греция - 3:1, Нидерланды - 1:1

3*

2-е

1984

Дания

Франция - 0:1

Югославия - 5:0, Бельгия - 3:2

4*

2-е

1988

Нидерланды

СССР - 0:1

Англия - 3:1, Ирландия - 1:0

4*

2-е

1996

Чехия

Германия - 0:2

Италия - 2:1, россия - 3:3

4

2-е

2000

Испания

Норвегия - 0:1

Словения - 2:1, Югославия - 4:3

6

1-е

Турция

Италия - 1:2

Швеция - 0:0, Бельгия - 2:0

4

2-е

2004

Португалия

Греция - 1:2

россия - 2:0, Испания - 1:0

6

1-е

Англия

Франция - 1:2

Швейцария - 3:0, Хорватия - 4:2

6

2-е

2008

Турция

Португалия - 0:2

Швейцария - 2:1, Чехия - 3:2

6

2-е

россия

Испания - 1:4

Греция - 1:0, Швеция - 2:0

6

2-е

Италия

Нидерланды - 0:3

Румыния - 1:1, Франция - 2:0

4

2-е

2012

Чехия

россия - 1:4

Греция - 2:1, Польша - 1:0

6

1-е

Португалия

Германия - 0:1

Дания - 3:2, Нидерланды - 2:1

6

2-е

2016

Бельгия

Италия - 0:2

Ирландия - 3:0, Швеция - 1:0

6

2-е

Словакия

Уэльс - 1:2

россия - 2:1, Англия - 0:0

4

3-е

Сев. Ирландия

Польша - 0:1

Украина - 2:0, Германия - 0:1

3

3-е

2020

Хорватия

Англия - 0:1

Чехия - 1:1, Шотландия - 3:1

4

2-е

Германия

Франция - 0:1

Португалия - 4:2, Венгрия - 2:2

4

2-е

Дания

Финляндия - 0:1

Бельгия - 1:2, Россия - 4:1

3

2-е

Украина

Нидерланды - 2:3

Сев. Македония - 2:1, Австрия - 0:1

3

3-е

2024

Австрия

Франция - 0:1

Польша - 3:1,Нидерланды - 3:2

6

1-е

Бельгия

Словакия - 0:1

Румыния - 2:0, Украина - 0:0

4

2-е

Грузия

Турция - 1:3

Чехия - 1:1, Португалия - 2:0

4

3-е

* два очка за победу.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Xvalenok03
Могли б как австрия, но не смогли даже как грузия.
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