Германия и Португалия в рекордный 9-й раз вышли в плей-офф Euro
Четвертая попытка Шотландии выйти из группы не увенчалась успехом
Сборные Германии и Португалии в рекордный 9-й раз прошли в плей-офф Euro. Причем, если у немцев в предыдущие годы было все-таки три неудачных чемпионата, то у португальцев осечек еще не случалось.
Между тем в «рекордсмены» попала и Шотландия, чья четвертая попытка выйти из группы вновь не увенчалась успехом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сборные, чаще других выходившие в плей-офф ЧЕ
|
Сборная
|
Выход в п-о
|
Турниры
|
%
|
Португалия
|
9
|
9
|
100
|
Германия/ФРГ
|
9
|
12
|
75,0
|
Италия
|
8
|
10
|
80,0
|
Франция
|
8
|
10
|
80,0
|
Испания
|
8
|
11
|
72,7
|
Нидерланды
|
7
|
9
|
77,8
|
Англия
|
6
|
10
|
60,0
|
Дания
|
5
|
9
|
55,6
|
Бельгия
|
4
|
6
|
66,7
|
Хорватия
|
4
|
7
|
57,1
|
Чехия
|
4
|
8
|
50,0
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