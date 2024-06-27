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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 13:17 | Обновлено 27 июня 2024, 13:24
145
0

Германия и Португалия в рекордный 9-й раз вышли в плей-офф Euro

Четвертая попытка Шотландии выйти из группы не увенчалась успехом

27 июня 2024, 13:17 | Обновлено 27 июня 2024, 13:24
145
0
Германия и Португалия в рекордный 9-й раз вышли в плей-офф Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии

Сборные Германии и Португалии в рекордный 9-й раз прошли в плей-офф Euro. Причем, если у немцев в предыдущие годы было все-таки три неудачных чемпионата, то у португальцев осечек еще не случалось.

Между тем в «рекордсмены» попала и Шотландия, чья четвертая попытка выйти из группы вновь не увенчалась успехом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборные, чаще других выходившие в плей-офф ЧЕ

Сборная

Выход в п-о

Турниры

%

Португалия

9

9

100

Германия/ФРГ

9

12

75,0

Италия

8

10

80,0

Франция

8

10

80,0

Испания

8

11

72,7

Нидерланды

7

9

77,8

Англия

6

10

60,0

Дания

5

9

55,6

Бельгия

4

6

66,7

Хорватия

4

7

57,1

Чехия

4

8

50,0
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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