Германия и Португалия в рекордный 9-й раз вышли в плей-офф Euro

Сборные Германии и Португалии в рекордный 9-й раз прошли в плей-офф Euro. Причем, если у немцев в предыдущие годы было все-таки три неудачных чемпионата, то у португальцев осечек еще не случалось.

Между тем в «рекордсмены» попала и Шотландия, чья четвертая попытка выйти из группы вновь не увенчалась успехом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборные, чаще других выходившие в плей-офф ЧЕ