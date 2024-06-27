Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на Уимблдоне
27 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.
В финальном раунде отбора украинка сразится с австралийкой Мэддисон Инглис (№263 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Гарин – Скатов. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда расписала сухую ничью с Бельгией
Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее