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Уимблдон
27 июня 2024, 13:17 | Обновлено 27 июня 2024, 13:18
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Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на Уимблдоне

27 июня 2024, 13:17 | Обновлено 27 июня 2024, 13:18
250
0
Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.

В финальном раунде отбора украинка сразится с австралийкой Мэддисон Инглис (№263 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Гарин – Скатов. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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