Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.

В финальном раунде отбора украинка сразится с австралийкой Мэддисон Инглис (№263 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Гарин – Скатов. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

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