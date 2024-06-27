В УПЛ прокомментировали «исчезновение» Днепра-1
Евгений Дикий уверяет, что официально клуб продолжает существовать
Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировали слухи об исчезновении «Днепра-1»:
«Официально в УПЛ еще не поступало документов о том, что «Днепр-1» прекращает существование».
Напомним, ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что спортивный клуб почти не дышит, но затем опроверг свои слова, сказав, что у команды есть еще неделя на спасение.
Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
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