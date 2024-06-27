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  4. В УПЛ прокомментировали «исчезновение» Днепра-1
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 13:06 |
1612
1

В УПЛ прокомментировали «исчезновение» Днепра-1

Евгений Дикий уверяет, что официально клуб продолжает существовать

27 июня 2024, 13:06 |
1612
1
В УПЛ прокомментировали «исчезновение» Днепра-1
УПЛ. Евгений Дикий

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировали слухи об исчезновении «Днепра-1»:

«Официально в УПЛ еще не поступало документов о том, что «Днепр-1» прекращает существование».

Напомним, ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что спортивный клуб почти не дышит, но затем опроверг свои слова, сказав, что у команды есть еще неделя на спасение.

Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Евгений Дикий
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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DK1961
Как там ржавая бурбасятина? Не все лохметовское темники отработал?
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